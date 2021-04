Selen furiosa col figlio adolescente: urla e sberle

Le Iene hanno fatto imbestialire Selen con uno dei loro scherzi: ecco l’ex attrice di film hard che urla e minaccia il figlio…

Per anni Selen ha fatto sognare con i suoi film hard, ma oggi l’ex pornostar ha cambiato completamente stile vita, diventando una mamma a dir poco apprensiva. Le Iene l’hanno messa alla prova facendole credere che il figlio ha iniziato a fumare, e per di più in compagnia di un brutto ceffo. Lei è andata su tutte le furie e ha fatto volare anche delle sberle: vedere per credere.

La metamorfosi di Selen

Selen ha 52 anni e dal 1999 si è ritirata dalla sua carriera, ma è rimasta comunque un’icona. Non tutti si aspettavano che sarebbe diventata una madre così intransigente… almeno a giudicare dalla sua reazione quando Le Iene le hanno fatto credere che suo figlio dodicenne stesse fumando in strada con un adulto.

L’ex attrice è letteralmente esplosa in un moto di rabbia incontrollata e ha iniziato a urlare e inveire contro il figlio. In particolare, il fatto che fosse in compagnia di un adulto l’ha decisamente allarmata: “Un adulto che sta con un bambino è uno spacciatore, un venditore di organi oppure un pedofilo!” ha tuonato Selen.

Lo scherzo è talmente ben riuscito che Selen stava chiamando la polizia ed è stata fermata appena in tempo. Il video, cliccatissimo sul web, ha lasciato di stucco molti utenti che si sono chiesti se la reazione dell’ex attrice non sia stata vagamente esagerata…