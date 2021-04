Selen, chi è l’ex pornostar: età, foto, carriera, figli, cosa fa adesso

Selen è una famosa ex attrice di film hard. Scopriamo insieme tutto quel che c’è da sapere sul suo conto, dal lavoro alla vita privata.

Per anni con i suoi film a luci rosse Selen ha fatto sognare migliaia di uomini. Oggi la famosa ex pornostar ha cambiato vita. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Selen

Selen, pseudonimo di Luce Caponegro, è nata a Roma il 17 dicembre 1966. Figlia di un industriale petrolifero, si è trasferita con la famiglia a Ravenna, dove ha cominciato a esibirsi in locali per adulti fino a quando, a ventisei anni, ha girato la sua prima pellicola pornografica: un video poco più che amatoriale diretto da Eugenio De Lorenzi e intitolato Orgia di compleanno. Nei primi anni ’90 ha partecipato come concorrente a una puntata de Il gioco dei 9 condotto da Raimondo Vianello.

Dopo un intervento chirurgico di mastoplastica, nel 1993 Alex Perry le ha offerto di partecipare al film Signore scandalose di provincia. Selen motivò la decisione di intraprendere la carriera di pornoattrice con la passione per l’esibizionismo e il piacere di considerare il sesso come un atto di ribellione verso la società conformista, con buona pace dell’imbarazzata disapprovazione dei suoi genitori.

Il successo arrivò a metà degli anni ’90: Selen diventò sempre più famosa anche al di fuori del mercato del cinema porno. Al massimo della sua popolarità fu indicata come la pornostar preferita d’Italia. Vinse numerosi premi come attrice pornografica e nel 1994 diede persino il nome a una rivista di cultura erotica e fumetti, oltre a condurre nuda alcuni programmi notturni dell’emittente Rete Mia.

Selen si ritira dal mondo della pornografia nel 1999 con il suo ultimo film Millennium, per darsi alla televisione come ospite in programmi di varietà e di intrattenimento, dal Maurizio Costanzo Show a Domenica in a Omnibus. Ha dichiarato che non sarebbe mai più tornata al porno, poiché non si divertiva più come una volta e la professione non le piaceva abbastanza per continuare. Selen ha preso parte a vari film come attrice, nel 2006 è diventata madre per la seconda volta ed è tornata a vivere a Ravenna. Nel 2010 si è lanciata come DJ nelle discoteche più importanti della riviera adriatica con l’appellativo “DJ Selen”, e ha inciso il singolo dance The Star of the Night. Dal novembre 2010 partecipa come co-conduttrice alla trasmissione Romagna mia, dedicata alla cucina italiana, in onda sul canale satellitare Alice.

Selen è stata sposata con Fabio Albonetti, con cui ha avuto un figlio. Con l’ex calciatore Nicola Zanone ha avuto un secondo figlio. Il 7 luglio 2012 si è sposata con Antonino Putortì, con il quale lavora presso un centro di benessere olistico chiamato Luce. I due hanno divorziato nel 2015 subito dopo l’approvazione della legge sul “divorzio breve”. Nel 2017 per l’Editore Cairo ha pubblicato l’autobiografia Da bambina sognavo di volare.

