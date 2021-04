Fuoco e fiamme tra Galli e Sallusti durante l’ultima puntata di Otto e Mezzo. Scopriamo insieme il loro intenso botta e risposta.

Massimo Galli e Alessandro Sallusti hanno infiammato l’ultima puntata di Otto e Mezzo. I due uomini hanno discusso durante la trasmissione diretta da Lili Gruber su La7. Il tema principale al centro delle loro argomentazioni è stato la riapertura delle scuole. Scopriamo insieme lo scambio di battute tra i due e il motivo del loro acceso dibattito.

È stato Alessandro Sallusti, il direttore de Il Giornale, a dare il la all’acceso dibattito. Secondo l’opinione dell’uomo infatti le scuole dovrebbero a tutti gli effetti riaprire. Il suo interlocutore, Massimo Galli, il responsabile di malattie infettive del Sacco di Milano, non si è però mostrato d’accordo e tra i due è nato un intenso scambio di battute. “Riaprire le scuole significa dare respiro alle famiglie che non ce la fanno più, professore.” ha esordito Sallusti, suscitando la reazione contrariata di Galli. “Lei può scuotere la testa perché non ha in casa due bambini, magari di 2 o 6 anni, e non deve organizzarsi lo smart working”.

Galli ha provato a ribattere immediatamente ed esprimere il suo disappunto, ma il suo interlocutore non gliel’ha permesso. “Professore, è lei a interrompere la gente. È diventato un maestro di talk show, ma non è che vince chi parla sopra gli altri”. Il professore si è però mostrato completamente irremovibile, ed è rimasto fermo sulla sua opinione. “Lo vogliamo capire o no che dei nostri problemi al virus interessa poco?” ha tuonato adirato.

Galli e Sallusti, lo scontro in televisione in merito alla riapertura delle scuole

