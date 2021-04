Scontro camion treno, è un massacro: tantissimi i morti FOTO

By

Un grave scontro camion treno ha causato la scomparsa tragica di decine e decine di persone. Numerosi anche i feriti, come è successo.

Scontro camion treno, l’incidente ha causato la morte di almeno 36 persone. Tante altre sono rimaste invece ferite, anche in maniera grave. Il disastro è avvenuto a Taiwan. L’affollato servizio che trasportava 350 passeggeri è deragliato nel disastro dell’orrore che è il disastro ferroviario più devastante dell’isola degli ultimi quattro decenni.

Leggi anche –> Cadavere carbonizzato sul vagone del treno Milano – Lecce

Il 408 Taroko Express, che viaggiava da Taipei a Taitung e trasportava molti turisti e persone che tornavano a casa all’inizio del lungo weekend, è uscito dai binari a nord di Hualien, nella parte orientale di Taiwan.

Immagini scioccanti della scena dell’incidente mostrano le carrozze all’interno del tunnel strappate dall’impatto intorno alle 9:00 ora locale.

Altri si sono accartocciati, impedendo ai soccorritori di raggiungere i passeggeri rimasti intrappolati all’interno del relitto.

Leggi anche –> Incidente choc in Svezia: treno travolge un autobus – VIDEO

Scontro camion treno, la dinamica del grave incidente

Secondo quanto riferito, il treno stava entrando nel tunnel e le immagini mostrano la carrozza anteriore completamente distrutta, con altre auto che deragliavano e si schiantavano contro i muri di cemento.

È considerato uno dei tratti più veloci della rete ferroviaria, con treni che raggiungono velocità fino a 80 mph.

I media taiwanesi hanno detto che molte persone erano in piedi perché il treno era così pieno e sono state sbalzate dai loro piedi quando è precipitato.

“Il nostro treno si è schiantato contro un camion. Il camion è caduto “, ha detto un uomo in un video trasmesso dalla TV locale.

Più di 40 persone sono già state portate in ospedale e altri feriti sono in procinto di essere portati in ospedale, con circa 70 segnalati intrappolati nelle carrozze.

Circa 100 persone sono state evacuate dalle prime quattro carrozze del treno, mentre le carrozze da cinque a otto si sono “deformate” e stanno ostacolando i soccorsi.

“Sono tutti fuori nella carrozza quattro?” si sente una signora gridare dall’interno del tunnel, nelle immagini fornite dai vigili del fuoco.

La Central News Agency ufficiale ha detto che un camion di ingegneria che “non è stato parcheggiato correttamente” è sospettato di scivolare nel percorso del treno.

I vigili del fuoco hanno mostrato una foto di quello che sembrava essere il relitto del camion che giaceva accanto al treno deragliato.

Il presidente di Taiwan Tsai Ing-wen ha detto che i servizi di emergenza sono stati “completamente mobilitati” per la missione di salvataggio.

Ha detto: “Continueremo a fare tutto il possibile per garantire la loro sicurezza sulla scia di questo incidente straziante”.

L’incidente è avvenuto il primo giorno dei quattro giorni di Tomb Sweeping Festival.

È una festa religiosa annuale in cui le persone si recano nelle loro città natale per riunioni di famiglia e per adorare le tombe dei loro antenati.

L’ultimo grave incidente ferroviario di Taiwan è avvenuto nell’ottobre 2018, quando un treno espresso è deragliato mentre svoltava in uno stretto angolo della costa nord-orientale, uccidendo almeno 18 persone e ferendone quasi 200.

Nel 1981, una collisione nella parte occidentale di Taiwan ha ucciso 30 persone e ferito 112 in quello che in precedenza era stato il suo incidente ferroviario più mortale.

Taiwan è un’isola montuosa dove la maggior parte dei suoi 24 milioni di persone sono spremute su pianure lungo le coste settentrionali e occidentali.

L’est leggermente popolato è popolare tra i turisti, molti dei quali arrivano lungo le linee ferroviarie costiere per evitare pericolose strade di montagna.

L’esteso sistema ferroviario di Taiwan ha subito sostanziali aggiornamenti negli ultimi anni, in particolare con l’aggiunta di una linea ad alta velocità che collega la capitale Taipei con le città della costa occidentale a sud.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI