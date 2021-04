Oliver Jackson-Cohen è un attore e modello britannico. Ecco tutto quel che c’è da sapere sul suo conto.

Oliver Jackson-Cohen è un giovane e affermatissimo attore e modello britannico, considerato un vero e proprio sex symbol. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Oliver Jackson-Cohen

Oliver Jackson-Cohen è nato a Londra il 24 ottobre 1986, da madre stilista (Betty Jackson) e padre di origine franco-israeliana (David Cohen). Ha frequentato la scuola francese al Lycée Français Charles de Gaulle di Londra. Dopo aver interpretato un ruolo al Lyric Theatre si è iscritto a una scuola d’arte drammatica di New York. Poco dopo ha ottenuto il primo ruolo importante in uno spettacolo teatrale.

Oliver Jackson-Cohen ha studiato insieme a Michael Luggio all’accademia teatrale Malisa. Durante i fine settimana frequentava i workshop della compagnia teatrale Youngblood. Dopo la scuola dell’obbligo ha iniziato a frequentare un corso di laurea in Letteratura francese, ma ha lasciato l’università poco dopo per dedicarsi alle audizioni teatrali.

Dopo aver recitato in Hollyoaks, nel 2007 ha preso parte alla serie di ITV The Time of Your Life. L’anno successivo ha interpretato Phillip White nell’adattamento della BBC di Lark Rise to Candleford e nel primo episodio della serie Bonekickers – I segreti del tempo. Ha interpretato anche il ruolo di Marcus in The Rooftopsmiths di Helen Rowles, affiancato da Natasha Freeman nel ruolo di Imogen e Philip Marden nel ruolo di Joel. Nel 2009 è apparso nella pellicola indipendente Life and Death at 17, insieme a Jennifer Lawrence e Richard Gere. Nel 2010 è stato Damon nel film Amore a mille… miglia, insieme a Drew Barrymore e Justin Long. Nello stesso anno ha recitato nella pellicola Faster al fianco di Dwayne Johnson.

Nel 2011, inoltre, l’attore ha parodiato il principe William in una serie comica di Funny or Die, affiancato da Allison Williams nel ruolo della novella sposa Kate Middleton. Dal 2012 interpreta il ruolo di Ralph nella miniserie televisiva Mondo senza fine, insieme a Cynthia Nixon. È apparso insieme a Jeremy Piven nella pellicola Mr Selfridge, nella quale ha interpretato il ruolo di Roddy Temple. Nel 2013 invece è stato scelto per dare vita al ruolo del giornalista Jonathan Harker in un adattamento televisivo seriale della NBC di Dracula.

