Quello che veramente importa, chi è l’attrice Camilla Luddington: carriera

Questa sera andrà in onda su Rai 2 il film Quello che veramente importa, con l’attrice Camilla Luddington come protagonista

Stasera andrà in onda in prima serata su Rai 2 il film del 2017 Quello che veramente importa. La pellicola rientra nel genere drammatico sentimentale ed è del regista Paco Arango. La storia racconta di Alec (Oliver Jackson-Cohen), un giovane che vive in Inghilterra e di lavoro ripara apparecchi elettrici per una società sull’orlo della bancarotta. La vita sentimentale del protagonista è un disastro: frequenta donne spesso impegnate e beve troppo. Su invito dello zio si trasferisce in Nuova Scozia e lì scopre di avere il potere di guarire le persone, come tutti nella sua famiglia. Inizialmente Alec non ci crede e rifiuta questa cosa, ma l’incontro con Abigail, una ragazza malata di cancro all’ultimo stadio,gi farà cambiare idea. Tra le attrici presenti in questo film c’è anche Camilla Luddington, scopriamo chi è!

Un po’ di luce su Camilla Luddington

Camilla Luddington è un’attrice britannica, naturalizzata statunitense, nata nella cittadina di Ascot nel dicembre 1983. Dopo aver frequentato un istituto femminile e, successivamente, l’American School In England a Thorpe, nel Surrey, a 19 anni rimane orfana di madre. A quel punto si trasferisce con il padre, la sorella e i due fratelli maggiori negli Stati Uniti e lì si iscrive alla Susquehanna University, in Pennsylvania. Tuttavia, Camilla si rende presto conto che gli studi accademici nLuon fanno per lei: così, dopo soli sei mesi, decide di abbandonare l’università e si trasferisce a New York. Lì inizia a frequentare la New York Film Academy e, una volta terminati gli studi, la giovane Camilla torna in Inghilterra per poi trasferirsi a Los Angeles.

Dopo aver avuto ruoli minori in alcune serie tv, Camilla Luddington arriva alla notorietà grazie al ruolo di Kate Middleton nel film TV di Lifetime William & Kate – Una favola moderna. Da lì inizia una strada i salita, partecipando a serie tv come Californication, True Blood e, il gioiello della corona, Grey’s Anatomy.