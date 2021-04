Ps5, nuovi giochi gratis per gli abbonati al ps plus: scopriamo quali sono

Come ogni mese, Sony ha aggiunto nuovi giochi gratuiti per gli abbonati al Ps Plus che si aggiungono alla Instant game collection.

Per chi ha vissuto l’evoluzione del mercato videoludico, quella attuale è sicuramente l’epoca d’oro di questo mondo dell’intrattenimento. Mai come oggi i videogiocatori hanno la possibilità di mettere le mani su un numero immenso di titoli, spendendo cifre che sono irrisorie. In questi mesi si è lodato, giustamente, l’Xbox Game Pass, un servizio che Microsoft offre sia a chi compra la sua consolle, sia a chi invece ha un pc e si abbona solo al servizio. In queste ultime settimane il catalogo, infatti, si è arricchito con i giochi Bethesda e con quelli Elettronic Arts. Una vera e propria “orgia” di titoli a cui ieri si è aggiunto il nuovo titolo SquareEnix Outriders, incluso nel costo d’abbonamento invece di dover spendere 70 euro per una copia fisica o digitale.

Da non sottovalutare è anche l’offerta in abbonamento di Sony. Il Ps plus, alla metà del prezzo del servizio concorrente, offre una Instant Game Collection che racchiude il meglio dei titoli che ha offerto la generazione passata. Inoltre ogni mese regala agli abbonati 3 nuovi giochi da scaricare che, a differenza di quanto accade per i multipiattaforma sul servizio concorrente (i giochi delle terze parti vengono via via rimossi dallo store e non possono essere più giocati), rimangono in possesso dei videogiocatori finché pagano il servizio e vengono resi disponibili ogni qualvolta viene riattivato. Sebbene non corrisponda esattamente al possesso di un titolo, questa forma di abbonamento è ciò che più ci si avvicina (Microsoft offre un servizio omologo ai possessori delle Xbox, il Games with gold), poiché anche chi non ha tempo di giocare ogni giorno non ha fretta di concludere il titolo che gli interessa per il timore che possa essere tolto dallo store.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche ->Ps5: Game Stop esaurisce le scorte, nuove disponibilità su Amazon ad aprile?

Ps5, i giochi gratuiti di aprile sul ps plus

Senza addentrarci oltre sul passaggio graduale verso la fruizione a scapito del possesso, discorso ampio e complesso che spesso non viene attenzionato e che rappresenta la rivoluzione più radicale del mondo del gaming, andiamo a vedere qual è l’offerta ludica di Sony per i suoi abbonati nel mese di aprile. I titoli saranno disponibili a partire dal 6 aprile prossimo, giorno in cui vi verrà tolta la possibilità di scaricare e mantenere nel vostro archivio quelli di marzo: Final Fantasy VII Remake, Remnant from the Ashes e Maquette, più l’apprezzatissimo titolo per VR Farpoint.

Leggi anche ->Ps5, la consolle Sony è più performante rispetto a Xbox Series X?

La chicca del mese è Oddworld Soulstorm, ovvero l’ultima incarnazione dello storico brand in uscita in questi giorni, che i non possessori ps plus dovranno acquistare a 70 euro se vorranno giocare. A questo si aggiunge l’apprezzatissimo Days Gone (sia per Ps5 che per Ps4), uno dei titoli maggiormente venduti della scorsa generazione, e il più spensierato Zomby Army 4: Dead War (anch’esso disponibile per entrambe le consolle Sony).