Papa Francesco, all’anagrafe Jorge Mario Bergoglio, è il primogenito di cinque figli. Ecco tutto quel che c’è da sapere sui suoi fratelli.

Maria Elena Bergoglio, 73 anni, è l’unica dei fratelli di Papa Francesco rimasta in vita. Gli altri, Horacio Alberto, Oscar Adrian e Marta Regina, sono passati a miglior vita prima del 2013, anno in cui Jorge Mario fu eletto Pontefice. Conosciamoli più da vicino.

L’identikit dei fratelli di Papa Francesco

Jorge Mario Bergoglio è nato a Buenos Aires il 17 dicembre del 1936 ed è il primogenito di cinque figli. Nel gennaio 1938 è venuto al mondo il primo fratello di Papa Francesco, Oscar Adrián, che ha preso il nome di uno zio materno: un evento che il Pontefice ha sempre definito come fondamentale nella sua vita. Dopo di lui sono venuti altri tre fratelli: María Elena, Alberto e Marta Regina. Proprio María Elena, in un’intervista rilasciata qualche anno fa al quotidiano Avvenire, ha parlato del suo rapporto col fratello pontefice.

“Jorge Mario era ed è mio fratello e il mio migliore amico – ha rivelato María Elena Bergoglio -. Ha dodici anni più di me, e quindi i miei primi ricordi legati a lui risalgono a un periodo in cui lui era ormai quasi adulto. Era sempre divertente e mi ha molto sostenuto, come si addice a un fratello maggiore. Quando avevo otto anni, se n’è andato via di casa per entrare in seminario, ma siamo rimasti sempre in contatto. Ci scrivevamo delle lettere, ci telefonavamo. Avevamo una specie di rapporto a distanza, era sempre presente nella mia vita, anche se eravamo lontani e continuerà a esserlo anche ora”.

