Oroscopo sabato 3 Aprile 2021: che cosa dicono oggi le stelle?

Il weekend è finalmente giunto. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di sabato 3 Aprile 2021.

Aprile è finalmente arrivato, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno gli astri? Quali segni zodiacali saranno baciati dalla fortuna e quali no? È giunto il momento di di lasciarsi andare e spalancare le porte di fronte all’amore e ai sentimenti? Leggiamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di sabato 3 Aprile 2021.

Leggi anche->Oroscopo settimanale dal 29 Marzo al 4 Aprile: previsioni per tutti i segni

Sabato 3 Aprile 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Leggerezza è la parola chiave per quel che riguarda la giornata di oggi. Il consiglio migliore è quello di lasciarsi scivolare i sentimenti negativi addosso e di rimandare, se possibile, tutto quello che potete a domani. Oggi prendetevela comoda.

Toro. La Luna entrerà nel vostro segno a partire da questo pomeriggio. Questo significa che potrete riscontrare qualche difficoltà a carburare oggi, ma tutto sommato niente di grave. Approfittate dell’appoggio degli astri per affrontare a testa alta tutti i problemi.

Gemelli. La Luna è uscita dalla sua opposizione, regalandovi un sospiro di sollievo. Finalmente siete pronti per ritornare alla carica. Ancora un po’ di stanchezza potrebbe mettere momentaneo freno alle vostre ambizioni. Non è però ancora momento di riposare.

Cancro. L’inizio del mese non è stato un granché per quel che riguarda l’amore, se la giornata di oggi non sarà da meno. Sul lavoro invece potrete finalmente togliervi qualche sassolino dalla scarpa e stringere tra le mani i frutti dei vostri recenti e sfiancanti sacrifici.

Leggi anche->Chi è Paolo Fox: età, carriera e vita privata dell’astrologo

Leone. La giornata di oggi vi metterà alla prova. Pazienza sarà la parola chiave e voi fareste bene ad impegnarvi per mantenere la calma e non dare in escandescenza di fronte ai piccoli imprevisti. Potreste infatti ritrovarvi a dover cambiare piani all’ultimo secondo.

Vergine. Le prossime ore saranno per voi interamente dedite al lavoro. È giunto infatti il momento di rimboccarsi le maniche e di dare il 100%. Non temete, presto potrete finalmente raccogliere i succosissimi frutti del vostro sacrificio e del vostro impegno.

Bilancia. La giornata di oggi non sarà per voi particolarmente idilliaca. Ancora indecisione e dubbi vi si presenteranno davanti per quel che riguarda amore e sentimenti. Anche sul lavoro qualche incertezza potrebbe sorgere. Cercate di prendere in fretta una decisione.

Scorpione. La Luna sarà completamente dalla vostra parte durante la giornata di oggi, forza e coraggio! Il consiglio migliore è quello di concedervi completamente all’amore e ai sentimenti, permettendovi il lusso di accantonare tutto il resto per una manciata di ore.

Leggi anche->NASA: l’immagine del pianeta che potrebbe ospitare vita aliena

Sagittario. Le stelle e gli astri saranno tutti rivolti dalla vostra parte durante l’inizio del nuovo mese. Ultimamente state avvertendo l’esigenza di cambiare qualcosa all’interno della vostra vita e voi fareste bene ad assecondare il vostro impellente bisogno di novità.

Capricorno. La Luna sarà nel vostro segno durante la giornata di oggi, perciò approfittatene e cercate di prendere il coraggio necessario per aprirvi di fronte alle persone care. Accantonate per un po’ il lavoro: è tempo di concedersi un po’ di meritato riposo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Aquario. Venere e Marte saranno completamente dalla vostra parte durante la giornata di oggi. I tempi sono maturi per l’amore e per i sentimenti, dunque non indugiate e muovete con serenità dei decisivi passi avanti. Cielo sereno anche sul lavoro, date il meglio di voi!

Pesci. Durante la giornata di oggi potreste avere un po’ troppo la testa tra le nuvole. Cercate di tenere il più possibile i piedi per terra e di non procrastinare. Avete bisogno di lavorare sodo e duramente per poter raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.