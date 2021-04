Cosa sapere sulla star del web Himorta, chi è la cosplayer: vero nome, carriera e curiosità, profilo Instagram e televisione.

All’anagrafe si chiama Antonella Arpa, in arte Himorta, si tratta dell’influencer donna più seguita d’Europa come cosplayer con oltre un milione di follower sul suo davvero seguitissimo profilo Instagram. Moltissimi la conoscono soprattutto come “Signorina Manga”, in quanto è presenza fissa della trasmissione di Canale 5, ‘Avanti un altro, proprio ricoprendo questo ruolo.

Leggi anche –> Filippo Melloni, chi è il primo Padre Natura di Ciao Darwin

La donna in realtà ha esordito televisivamente parlando in un’altra trasmissione condotta dal duo Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ovvero ‘Ciao Darwin’. Ha partecipato in particolare all’ottava edizione, dal titolo ‘Terre Desolate’, nella puntata che ha visto sfidarsi protagonisti della tv contro protagonisti del web. Lei ovviamente era schierata con i protagonisti del web.

Leggi anche –> Ciao Darwin, Ida Piccolo: chi è il volto della tv campana

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Carriera e curiosità sulla cosplayer Himorta

Di recente, da una sua stessa idea, è nato un fumetto che la celebra, disegnato da Stefania Macera in arte Chocoartist, dove la realtà e il fantasy si confondono. Himorta ha spiegato in un’intervista a TgCom24 di essere molto felice per questa nuova avventura: “Sognavo di fare un fumetto da una vita. Ho iniziato a leggere prima con Topolino poi sono passata ai supereroi e ai manga”. Peraltro, non si è trattato di un progetto di facile realizzazione: si tratta di una graphic novel, che ha richiesto molto impegno.

Il suo nome d’arte Himorta nasce da un personaggio del manga Naruto, tra i più celebri fumetti di questo genere, e lei oltre che essere una cosplayer è molto attenta all’universo Youtube. Infatti, è molto attiva anche come Youtuber e sul social di condivisione video è possibile ripercorrere tante sue avventure. La sua passione per il manga è scattata grazie a Dragonball e sul rapporto con Paolo Bonolis spiega: “Lui è esattamente come lo si vede in trasmissione”.