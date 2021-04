Fredy Guarin arrestato dopo una violenta lite familiare – VIDEO

Il video di Fredy Guarin, ex calciatore dell’Inter, arrestato dopo una violenta lite familiare: solidarietà dalla sua squadra, il Millonarios.

Il centrocampista del Millonarios, Fredy Guarín, ex calciatore dell’Inter, squadra con la quale ha militato quattro stagioni, segnando 22 gol in 141 partite, resta piantonato all’ospedale Manuel Uribe Ángel de Envigado e sorvegliato dalla polizia. Questo dopo che nella giornata di ieri si è reso protagonista di una vicenda di cronaca.

Guarin è stato portato al centro di cura dopo essere stato ferito durante un caso di violenza domestica. “La polizia che è arrivata sul posto ha trovato lesioni personali all’interno di una casa, dove il figlio era protagonista di un’aggressione contro i suoi genitori”, ha detto il generale Jorge Luis Vargas, direttore della Polizia nazionale.

Cosa è accaduto a Fredy Guarin, arrestato dalla polizia?

Secondo il generale Pablo Ruiz, comandante della polizia metropolitana di Valle de Aburrá, il calciatore ha aggredito gli uomini in divisa e il personale medico che stavano cercando di costringerlo al ricovero in ospedale. Da quanto si apprende, sarebbe stato in pieno delirio psichico, legato verosimilmente al consumo di alcol e droghe. Questi ultimi dettagli non vengono però confermati dalle forze dell’ordine.

Ruiz ha evidenziato: “Purtroppo ha avuto anche un comportamento incoerente e ha iniziato ad attaccare verbalmente e fisicamente sia gli agenti di polizia che il personale medico e gli infermieri. È stato nuovamente necessario bloccarlo attraverso l’uso legittimo della forza in modo che fosse assistito da personale medico”. La formazione del Millonarios, in cui milita Guarin, ha ha espresso la sua solidarietà sia al giocatore che alla sua famiglia per quanto accaduto. Solidarietà anche da David Silva, calciatore punto di riferimento della squadra, oltre che a quanto pare molto legato a Fredy Guarin.