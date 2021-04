By

Il cuore di Filippo Melloni batte per la bellissima Carolina Piolanti. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Filippo Melloni ha una fidanzata? Le fan del mitico Padre Natura di Ciao Darwin – un misto tra Tarzan e Jesus – si sono poste più e più volte questa domanda. Purtroppo per le sue potenziali spasimanti, la risposta è affermativa. A rubargli il cuore è stata una bellissima e procace ragazza che risponde al nome di Carolina Piolanti. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Carolina Piolanti

Carolina Piolanti è comparsa di recente in uno dei post sul profilo Instagram di Padre Natura ed è così che i curiosi hanno potuto scoprire che si tratta di una giovane studentessa in Giurisprudenza. Sul suo conto sappiamo che ha 26 anni e che è originaria di Forlì, dove tuttora risiede (anche se pare di capire che faccia la spola con Ravenna). Oltre allo studio cura moltissimo la sua forma fisica e la sua immagine, per la gioia dei suoi sempre più numerosi fan e followers sui social network.

L’aspirante giurista (forse avvocato, forse magistrato, chissà…) Carolina Piolanti ha letteralmente rubato il cuore al bel Filippo, che sogna invece di diventare medico. Le dediche d’amore sui rispettivi profili social non mancano, e così pure le foto di loro due insieme. Soprattutto in questo periodo di lockdown, in cui la coppia è stata spesso costretta a separarsi. I due sembrano essere davvero innamorati e intenzionati a fare sul serio. Se son rose…

