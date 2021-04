Federica Panicucci, gaffe tremenda a Mattino 5:” Ritiro tutto”

Stamani Federica Panicucci ha fatto una gaffe tremenda in onda a Mattino Cinque contro un altro programma televisivo. Si è subito pentita dell’accaduto.

Stamattina, venerdì 2 aprile, Federica Panicucci era in onda con l’ultimo appuntamento settimanale di “Mattino Cinque” ed ha fatto una gaffe clamorosa. La conduttrice prima di salutare il suo numeroso pubblico, ha voluto infatti ricordare l’appuntamento di stasera con un programma conosciuto.

Federica Panicucci stamattina era in onda con il suo programma “Mattino Cinque” e prima di congedarsi dal suo pubblico ha voluto ricordare loro di seguire il talk show serale “Quarto Grado“. Il programma di Gianluca Nizzi, in onda sul quarto canale, si concentra su casi di cronica attuale degli ultimi anni con interviste e approfondimenti. Gli autori del programma condotto dalla presentatrice, però, dal dietro le quinte le hanno fatto notare che al posto del talk di Rete 4, questa sera sarà trasmesso il film “Il Re dei Re” di Nicholas Ray. “No, non c’è? Ok bene…Ritiro quello che ho detto…Chiedo…Chiedo per un amico?“, ha detto imbarazzata la conduttrice.

Federica Panicucci, confermato Mattino Cinque

La gaffe di Federica Panicucci è subito giunta sul web, dove molti hanno fatto dell’ironia sull’accaduto. La conduttrice non ha realizzato, infatti, che in occasione del Venerdì Santo i palinsesti televisivi hanno subito degli stravolgimenti. Su Canale 5 rimane confermato l’appuntamento con “Ciao Dawin” e su Italia 1 quello con “Le Iene Show“, mentre per Rai 1 non andrà in onda la “Canzone Segreta” e al posto di Serena Rossi verrà trasmetta “Via Crucis” in diretta come ogni anno da Papa Francesco.

Per i giorni di Pasqua e Pasquetta la programmazione televisiva resterà pressoché invariata sulle rete Mediaset. Barbara D’Urso condurrà il 4 aprire “Domenica Live“, dopo la chiusura di “Live Non è la D’Urso” il contenitore pomeridiano si allunga e sfida il programma “Domenica In” di Mara Venier. La puntata di “Mattino Cinque” è comunque prevista per lunedì 5 aprile, come confermato da Federica Panicucci: “Noi saremo qui a Pasquetta. Non facciamo festa, vi aspettiamo come sempre numerosi. Ricordo che a Pasquetta saremo in diretta come un giorno normale“.