Roma, esplosione sul treno diretto a Lido: cosa è accaduto – VIDEO

Momenti di assoluto panico poco fa a Roma, per l’esplosione sul treno diretto a Lido: cosa è accaduto, il video con le prime immagini.

Un pomeriggio di assoluta tensione quello che hanno passato poco fa i passeggeri del treno locale della linea Roma – Lido. Grave l’episodio che infatti è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi all’altezza di Tor Di Valle. I cavi di alimentazione del treno si sarebbero staccati: fumo e fiamme si sarebbero così rapidamente propagati. Ancora tutta da chiarire la dinamica dello spaventoso accaduto.

Paura e terrore, con momenti di grande panico, si sono scatenati tra le persone che si trovavano nei vagoni del piccolo mezzo locomotore. Queste, appena il treno si è fermato, si sono precipitate fuori dal mezzo e hanno iniziato a scappare sui binari. Sono seguite quindi una serie di esplosioni, anche di forte entità, pare provocate direttamente dalle scariche elettriche.

Incendio treno Roma – Lido: cosa sappiamo finora dell’accaduto

Per fortuna, i passeggeri sono riusciti a fuggire aprendo le porte del trenino, quindi si sono messi a camminare e a correre lungo i binari. Stando a quanto si è appreso, i cavi elettrici che alimentano la tratta si sono staccati per un guasto, quindi sono caduti sul trenino che era diretto a Ostia. Parte dei convogli coinvolti è andata in fiamme, soprattutto sul tetto delle carrozze. Il macchinista – accortosi di quanto stava accadendo – ha fermato immediatamente il treno

Sul luogo dell’incidente, si sono precipitati nel giro di pochissimo tempo i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, il personale del Suem 118 e di Atac. Molti sono stati i passeggeri che dopo essere usciti dal treno sono comunque rimasti in banchina, non sapendo esattamente come comportarsi. Stando a quanto si apprende, per fortuna non risultano esserci feriti, mentre ci sono diversi passeggeri che restano sotto choc per l’accaduto. Tanti di loro sono stati fatti salire su bus sostitutivi e sono giunti a destinazione.