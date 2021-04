Ciao Darwin, Ferdinando Sallustio: che fa oggi il campione di Passaparola

I protagonisti di Ciao Darwin, in gara anche Ferdinando Sallustio: che fa oggi il campione di Passaparola con record di puntate.

Protagonista della trasmissione di Canale 5, Ciao Darwin, nell’ottava edizione del 2019, c’è stata una vecchia conoscenza della televisione italiana. Stiamo parlando di Ferdinando Sallustio, la cui storia personale nel mondo dei quiz show è stata davvero incredibile. Infatti, l’uomo – originario di Ostuni nell’alto Salento – partecipò all’edizione 2005-2006 di Passaparola.

Incredibile fu il suo duello nella puntata del 7 gennaio 2006 con Roberto Mariani: infatti, i due arrivarono a pari merito, rispondendo anche a tutte e 19 le domande finali con lo stesso tempo. Alla fine della prima busta dello spareggio la situazione è ancora di parità. Successe a quel punto qualcosa di incredibile per un quiz televisivo.

Cosa sapere su Ferdinando Sallustio, ex campione di Passaparola

Forse per la prima volta, un conduttore dovette fare come Re Salomone: Gerry Scotti scelse di dividere il premio tra i due contendenti, con 30mila euro a testa. La trasmissione riprese poi nel dicembre 2007 e riappare ancora il campione di Ostuni, che resta lì al timone per moltissime altre puntate. Il 13 gennaio 2008 venne infine sconfitto ed eliminato: ad avere la meglio fu Fabio Paesani, avvocato di Rimini.

A Ferdinando Sallustio restò un record davvero incredibile di permanenza in un quiz show televisivo: ben 115 puntate, che secondo altre fonti sono addirittura 144. Sta di fatto che si tratta di un record ancora imbattuto, sebbene sia stato più volte in bilico. Nel 2016, peraltro, tornò nuovamente in uno studio televisivo, sempre su Canale 5 e sempre per un quiz show. Stavolta era Caduta Libera e si affrontarono i campioni di sempre dei quiz: inutile dire chi fu il vincitore. Molto conosciuto e amato ancora oggi in Puglia, il campione del quiz show si occupa di storia e arte.