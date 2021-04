Ciao Darwin, anticipazioni e ospiti della puntata del 2 aprile 2021

By

Ciao Darwin ritorna con il suo consueto appuntamento. Un altro venerdì sera che vedrà in sfida altri due gruppi. Scopriamo di più.

Questa sera, venerdì 2 aprile, andrà in onda un nuovo episodio di “Ciao Darwin”. L’amatissimo show targato Canale 5 è molto apprezzato dal pubblico del piccolo schermo e non manca mai di regalare risate e momenti divertenti.

Nelle scorse settimane i telespettatori hanno potuto rivedere molte repliche. Tra queste ci sono: “Chic contro Shock”, “Giuliette contro Messaline” e “Belli contro Brutti“. A quale puntata assisteremo oggi? Scopriamolo insieme.

Ciao Darwin: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di questa sera

Altro giro altra corsa per “Ciao Darwin”. Nella prima parte della serata andrà in onda un’altra puntata del ciclo di repliche. A sfidarsi sarà il mondo del “Web” contro quello della “Tv“. Due fazioni che avranno al loro interno volti più o meno noti e che si dovranno cimentare in sfide di varia natura.

Alla testa del gruppo “Tv” abbiamo Paola Perego, mentre dall’altra parte ci sarà un duo composto da Il Pancio ed Enzo. Ma chi andrà a formale le squadre? Per il team del piccolo schermo ci saranno Alessandro Cecchi Paone, Antonio Zequila, Pierpaolo Pretelli, Cristian Alaimo, Karina Cascella e Margherita Zanatta.

Ovviamente la formazione non finisce qui perché ci saranno anche Floriana Messina, Rosario Cannavò, Ferdinando Sallustio, l’Uomo Gatto, Allegria, Francesca Brambilla, Maria Mazza, Ida Piccolo, Roberto Tagliani, Gianni Drudi e Wladimiro Tallini.

Un mix davvero unico che racchiude al suo interno conduttori, attori, concorrenti di reality e perfino cartomanti. Chi saranno invece i componenti della squadra “Web”? Non potevano mancare Follettina Creation, Annibale Astio, Laura Cremaschi, Federico Fashion Style, Kevin Believe, Lilly Meraviglia, il duo dei Realists, Awed, Riccardo Dose, Matt & Bise, il Signor Distruggere, HiMorta e Il Menestrelloh.

La puntata andrà in onda alle 21:20 su Canale 5, ma potrà essere vista anche in diretta streaming su Mediaset Play. Domani, 3 aprile, sarà anche disponibile in streaming on-demand.