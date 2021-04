Amici 20, anticipazioni terza puntata serale: chi sarà eliminato?

Questa sera in onda la terza puntata del serale di “Amici 20”. Tutti gli spoiler e le anticipazioni dell’appuntamento di oggi 2 aprile.

Sabato 3 aprile in onda su Canale 5 la terza puntata dei serali di “Amici 20”, condotto sempre dalla padrona di casa Maria De Filippi. Ma le registrazioni, come ben sappiamo, avvengono prima della messa in onda effettiva e sono state realizzate il primo aprile, ieri. Abbiamo quindi già diversi spoiler a disposizione per cercare di capire cosa succederà domani, durante il serale. Chi sarà eliminato? Ecco tutte le anticipazioni e cosa aspettarsi dalla putata di domani.

Amici 20, cosa aspettarsi dal serale di domani 4 aprile

L’appuntamento con il terzo serale di “Amici 20”, il talent show di Mediaset condotto da Maria De Filippi, è per sabato 3 aprile e i fan del programma non vedono l’ora di scoprire gli esiti delle sfide e chi verrà eliminato per sempre e non potrà sperare di conquistare il titolo. Durante i serale di sabato, infatti, saranno svelati i risultati delle sfide tra Celentano e Zerbi (Tommaso, Sangiovanni, Deddy, Serena ed Enula), tra Arisa-Cuccarini (Raffaele, Tancredi, Alessandro, Martina e Rosa) e Peparini-Pettinelli (Aka7even, Giulia e Samuele). A giudicare saranno Stefano de Martino, Stash dei The Kolors e Emanuele Filiberto di Savoia.

L’esito della prima sfida, Celentano e Zerbi contro Arisa e Cuccarini, ha visto la vittoria della seconda squadra: Raffaele, infatti, ha battuto Sangiovanni, Deddy ha sconfitto Rosa e Alessandro e infine Tommaso è stato sconfitto da Alessandro. Ma mentre Sangiovanni ed Enula hanno solo rischiato di uscire da Amici, Tommaso è stato eliminato e dovrà lasciare la scuola.

Il team di Arisa e Lorella Cuccarini sembra davvero inarrestabile: ha infatti vinto anche la seconda manche della sfida contro Zerbi e Celentano. Ma nessun eliminato: Deddy è finito al ballottaggio, mentre Sangiovanni è stato salvato per primo. A raggiungere Deddy al ballottagio è stata Rosa. Tra i più votati dal pubblico, di nuovo Giulia.