Tinì Cansino, tutto sulla showgirl di origine greca: età, foto, carriera

Tinì Cansino è stata una delle showgirl più apprezzate ed amate in Italia. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere su di lei.

Tinì Cansino, all’anagrafe Photina Lappa, è nata a Volos, in Grecia, il 23 Settembre del 1959. Oggi ha dunque 62 anni. La donna è stata una delle più famose showgirl in Italia negli Anni Ottanta, e ancora oggi fa parte del mondo dello spettacolo, apparendo spesso sul piccolo schermo. Leggiamo dunque insieme qualcosa in più su di lei, sulla sua vita privata e sulla sua carriera.

La showgirl naturalizzata italiana ha fatto impazzire centinaia di persone, affermandosi come uno dei sex symbol più sensuali di sempre. La donna è apparsa nella televisione italiana diverse volte, ma il successo vero e proprio lo ha raggiunto negli Anni Ottanta con la trasmissione Drive In. In seguito è apparsa in altri numerosi film, lavorando con celebrità di rilievo come Ciro Ippolito, Mariano Laurenti, e Max Steel.

La bellissima Tinì, una vola conclusa la carriera da showgirl non si è però fermata. Ancora oggi infatti intrattiene e diverte il pubblico, che continua ad apprezzarla ed ammirarla. La donna è impegnata da ben 9 anni consecutivi come opinionista fissa nella seguitissima trasmissione di Maria De Filippi Uomini e Donne. Si è accomodata nel 2019 al fianco di Gianni Sperti e Tina Cipollari, e ancora adesso c’è sempre una poltrona riservata a lei. Mite e taciturna, la donna continua a rubare il cuore del suo pubblico, che l’acclama e la segue anche a distanza di anni.

Tinì Cansino, la vita privata della showgirl e attrice

L’opinionista di Uomini e Donne Tinì Cansino è sempre stata molto riservata e attaccata alla propria privacy, e ancora adesso reperire informazioni sulla sua vita privata è davvero difficile. Di lei sappiamo però che è in passato convolata a nozze con Claudio Di Giulio, con il quale ha dato alla luce due splendidi figli, Tamara e Nicolas, che ama più di ogni altra cosa.