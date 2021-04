The Serpent, nuova serie su Netflix: cast, attori, trama e anticipazioni

Netflix pronta a stupire gli utenti con una nuova serie cult? Scopriamo The Serpent: trama, cast, attori, e anticipazioni.

Dopo un periodo di vuoto, in cui Netflix non era più riuscita a colpire con nuove serie come accaduto con Stranger Things e la Casa di Carta, sul finire del 2020 la piattaforma di streaming ha messo un colpo dietro l’altro, prima con The Witcher, successivamente con il bellissimo La regina degli scacchi ed infine con l’ispirato e coinvolgente Lupin. Gli utenti storici della piattaforma attendono con ansia le nuove stagioni delle serie più amate: Lupin e The Witcher dovrebbero arrivare in estate, mentre non vi è ancora una finestra certa per la quarta stagione di Stranger Things.

In attesa che i prosiegui delle serie più amate facciano capolino, a partire da questo venerdì si può ingannare l’attesa con l’approdo della miniserie britannica The Serpent. La produzione BBC approda sulla piattaforma streaming con qualche mese di ritardo rispetto alla messa in onda sull’emittente britannica, ma al di fuori dei confini di sua maestà gli spettatori si trovano davanti ad un contenuto inedito che potrebbe lasciare il segno.

The Serpent: trama, cast e anticipazioni

The Serpent è una serie rivolta agli amanti del genere crime/investigativo. Tuttavia il suo target potrebbe ampliarsi anche a chi con questa tipologia di contenuti non ci va proprio a nozze. La serie britannica, inoltre, ha il vantaggio di essere autoconclusiva e dunque di non avere bisogno necessariamente di un prosieguo. Un fattore che potrebbe spingere a vederla anche chi è stanco di serie che durano dai 5 ai 10 anni.

Si parla della storia dell’assassino seriale Charles Sobhraj e dunque di come questo adescasse le giovani vittime, specie i turisti, sulla rotta “Hippie” nell’Asia meridionale durante gli anni ’70. Ad interpretare il noto serial killer è l’attore Tahar Rahim, affiancato dalla protagonista femminile Jenna Coleman (la Victoria della fortunata serie Doctor Who), nei panni della francese Marie-Andrée Leclerc.