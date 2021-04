The Jackal, chi è Ciro Capriello: età, carriera, vita privata e curiosità

Ciro Capriello è uno dei componenti del gruppo comico The Jackal, conosciamolo meglio: età, carriera e vita privata.

Ciro Capriello, in arte solo Priello, è uno dei componenti del gruppo comico The Jackal, nonché il suo fondatore ed il volto simbolo. Nato a Napoli nel 1986, Ciro sviluppa sin da piccolo una passione per l’arte e specialmente per la danza. Innamorato di questa sublime arte, il piccolo Ciro prende lezioni e sogna di diventare un giorno un ballerino professionista.

Ben presto alle lezioni di danza affianca quelle di canto e recitazione, passioni che alla fine diventeranno predominanti rispetto a quella “primordiale”. Durante l’adolescenza, infatti, Ciro Capriello si appassiona al video making e alla comicità satirica e decide di sfruttare l’opportunità garantita da Youtube a tutti per pubblicare i suoi primi video e farsi conoscere al di fuori dai confini campani. E’ il 2005 l’anno in cui coinvolge l’amico di sempre Francesco Ebbasta, Simone Russo e Alfredo Felco nella fondazione della casa di produzione The Jackal. L’anno successivo i quattro apriranno il loro canale Youtube e daranno vita ad una serie di contenuti comici.

Ciro Capriello, il successo di Lost in Google e l’approdo al cinema

I The Jackal sono stati uno dei primi fenomeni di successo di Youtube Italia. Dopo aver consolidato la fan base con anni di scenette comiche, il gruppo ha deciso di osare e creare una web series. L’azzardo di una serie più complessa e strutturato ha pagato, visto che proprio il successo di Lost in Google (serie di genere fantascientifico) gli ha permesso di consacrarsi e migrare anche sui media più tradizionali.

Finora il 34enne napoletano ha preso parte a quattro film: Ci devo pensare (2015), Gatta Cenerentola (2017), Addio Fottuti Musi Verdi (2017) e La tristezza ha il sonno leggero (2020). Il 2020 è l’anno della definitiva consacrazione anche per il gruppo comico che viene inserito in Stasera tutto è possibile su Rai Due e in Qui e Adesso su Rai tre e vengono scritturati per due programmi: Tanto rimanevo a casa lo stesso in onda su Rai Play e The Jackal Replay in onda su Sky Uno. Il gruppo comico fa parte anche della serie tv Lol, chi ride è fuori di Amazon Prime.