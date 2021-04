Stefano De Martino, indiscrezioni piccanti: cos’è successo con “La Rossa”

I due conduttori Stefano De Martino e Andrea Delogu sono di nuovo al centro della cronaca rosa: tra loro pare ci sia molto feeling, e forse anche qualcosa di più.

Giovani, belli, simpatici e pure single dopo la fine di importanti relazioni. Stefano De Martino e “La Rossa” Andrea Delogu sembrerebbero una coppia perfetta, e non a caso il gossip sul “tenero” tra i due di tanto in tanto si riaffaccia sulle pagine di giornali e siti web specializzati in pettegolezzi. Stavolta pare con qualche prova in più…

C’è del tenero tra Stefano De Martino e Andrea Delogu?

Come noto, Stefano De Martino ha chiuso la chiacchieratissima love story con Belen la scorsa estate, mentre Andrea Delogu nei mesi scorsi si è lasciata con l’attore Francesco Montanari. Ebbene, nelle ultime settimane a più riprese si è mormorato che tra i due ci sia una certa intesa…. in quel senso lì.

Entrambi, senza nascondersi, amano prendersi affettuosamente in giro sui rispettivi profili Instagram. Delogu, in particolare, ha sempre cercato di ridimensionare e disinnescare certe voci su lei e l’ex ballerino campano. Il settimanale Oggi, però, nell’ultimo numero in edicola, torna alla carica e nella rubrica Ah saperlo, firmata dall’esperto di vicende rosa Alberto Dandolo, rilancia la “pista” sentimentale.

Per ora nulla di ufficiale, ma come detto le premesse per una nuova travolgente love story ci sarebbero tutte. Anche perché i due si nascondono dai tempi di The Voice of Radio2, la versione radiofonica dell’omonima trasmissione tv che hanno condotto tandem a partire dall’aprile 2019. All’epoca erano entrambi felicemente “occupati”. Oggi non più e in certi casi dall’amicizia all’amore il passo è breve…

