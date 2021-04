Stasera in tv – Un passo dal cielo 6 – I Guardiani: cast, trama e video promo

La serie tv Un passo dal cielo 6 sarà in onda con la prima puntata della nuova stagione: cast, trama e anticipazioni di oggi, 1 Aprile

La fiction Rai a Un passo dal cielo torna in prima visione su Rai 1 a partire dalle ore 21.20 con la prima puntata della nuova stagione. I custodi dell’ambiente, non a caso il sottotitolo che è stato aggiunto alla serie è I Guardiani, si batteranno anche in questo episodio affinché le bellezze naturali delle Dolomiti rimangano incontaminate. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla stagione 6.

Leggi anche —> Stasera in tv film – Tutti i soldi del mondo: cast, trama e trailer del film

Trama primo episodio, La bambina magica

Dafne, una donna dal passato oscuro, viene individuata in gravi condizioni a ridosso di una vecchia miniera in prossima riapertura. Appare inoltre una bambina nei boschi che metterà in seria difficoltà Francesco Neri e Vincenzo. Altro grande ritorno tra i monti è quello di Manuela, sorella di Vincenzo, che con la sua sola presenza turberà non poco la serenità di Francesco.

Un passo dal cielo, cast:

Terence Hill (Pietro Thiene);

Daniele Liotti (Francesco Neri);

Enrico Ianniello (Vincenzo Nappi);

Gianmarco Pozzoli (Huber Fabricetti);

Francesco Salvi (Felicino Scotton);

Katia Ricciarelli (Assunta Scotton);

Claudia Gaffuri (Chiara Scotton);

Gabriele Rossi (Giorgio Gualtieri);

Elisabetta Giovannini (Claudia Gualtieri);

Gaia Bermani Amaral (Silvia Bussolati);

Caterina Shulha (Natasha Volkova);

Tommaso Ramenghi (Tommaso Belli);

Rocío Muñoz Morales (Eva Fernández);

Giusy Buscemi (Manuela Nappi);

Giovanni Scifoni (Karl Reuter);

Pilar Fogliati (Emma Giorgi);

Matteo Martari (Albert Kroess);

Daniela Virgilio (Livia Sonzogni);

Beatrice Arnera (Valeria Ferrante);

Giulia Fiume (Adriana Ferrante);

Jenny De Nucci (Isabella Ferrante);

Stefano Cassetti (Bruno Moser);

Serena Autieri (Ingrid Moser);

Matteo Oscar Giuggioli (Klaus Moser).

Video promo

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI