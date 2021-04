Stasera in tv, “Io sono vendetta”: trama e cast del film

Questa sera in onda su Italia 1 alle 21,30 circa “Io sono vendetta”, il thriller avvincente con John Travolta e Amanda Schull.

Serata all’insegna del thriller e dell’action quella di “Italia 1” con “Io sono vendetta” (“I am wrath“, il titolo originale): un film ad alta tensione pieno di colpi di scena, inseguimenti e sparatorie con protagonista John Travolta. La pellicola è diretta da Chuck Russel ed è uscita in Italia nel 2016, realizzata con il solito grande budget all’americana di 18 milioni di dollari, ampiamente rientrati dalle vendite al botteghino. Ma qual è la trama? Ecco tutto quello che c’è da aspettarsi per questa sera.

Io sono vendetta, di che cosa parla il film

John Travolta qualsiasi cosa faccia, è bravo: da Grease a Pulp Fiction, passa tranquillamente da un genere all’altro con quell’ elasticità e versatilità, che solo i grandi di Hollywood hanno e che fa invidia a tutto il mondo. Stavolta in “Io sono vendetta“, in onda questa sera su Italia 1 intorno alle 21,30, è nei panni di Stanley Hill, un ex membro delle Forze Speciali che sta per essere rapinato da un delinquente.

Nella colluttazione del momento, la moglie di Stanley muore, uccisa dal malvivente tra le braccia del marito: un immagine che lo perseguiterà per tutta la vita ma che sarà anche la sua spinta propulsiva che a cercare vendetta. Con una rabbia in corpo che non lo abbandonerà mai, Stanley si rivolge prima alla giustizia ma non viene aiutato e incontra solo poliziotti corrotti che scarcerano l’assassino di sua moglie, anche se lui lo ha riconosciuto subito.

Stanley deciderà quindi di farsi giustizia da solo e, come suggerisce il titolo, cercherà fino alla fine di ottenere la vendetta per la morte di sua moglie. Sempre con l’immagine della donna che gli muore tra le braccia davanti agli occhi. La pellicola sarà fruibile su Italia 1 intorno alle 21,30 oppure in streaming su Mediaset Play.