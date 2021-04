Stasera in tv Anni 20: ospiti, temi, anticipazioni dell’1 aprile

Questa sera, giovedì 1 aprile, andrà in onda un nuovo appuntamento con Anni 20. Scopriamo chi sarà presente e di cosa tratterà la puntata.

Questa sera, giovedì 1 aprile, andrà in onda un nuovo appuntamento del programma di informazione di Rai2, “Anni 20“. La trasmissione è condotta da Francesca Parisella, affiancata da una squadra di inviati d’eccellenza.

Francesca Parisella è affiancata nella conduzione di “Anni 20” da diversi inviati, come Simona Arrigoni, Filippo Barone, Paolo Chiariello, Salvatore Dama, Carmine Gazzanni, Marica Giannini, Maria Teresa Giarratano, Filomena Leone, Emanuela Pala, Francesco Palese, Marco Piccaluga, Roberta Piccardi, Carlo Puca e Alessandro Sansoni. Chi non volesse vedere il programma in prima serata su Rai2, potrà visionarlo in streaming su Rai Play. La trasmissione si aprirà con un’inchiesta sul Forteto, una comunità toscana finita al centro di una vicenda di abusi.

Anni 20, le tematiche affrontate nella puntata del 1 aprile

Ad “Anni 20” questa sera si parlerà de “le altre Bibbiano” con un’inchiesta sul Forteto, una comunità toscana che finì al centro di una vicenda di abusi e maltrattamenti. Tra i vari approfondimenti, verrà fatta un’intervista esclusiva anche ad una madre che in Toscana, a Massa, ebbe la forza di denunciare per prima un’altra struttura d’accoglienza per minori, al cooperativa Serinper, finita al centro di un’inchiesta giudiziaria.

Questa sera si parlerà anche dei ritardi nei tribunali italiani che, causa Covid, stanno sospendendo le cause civili. Tra le tematiche affrontate si tratterà anche di Nutri Score, un sistema a marchio europeo che dovrebbe entrare in vigore nel 2022: esperti, nutrizionisti e protagonisti dell’industria alimentare analizzeranno luci ed ombre di questo sistema apparentemente semplice, che rischia di non informare correttamente i consumatori. Inoltre si affronterà il tema delle vacanze estive, che gli italiani affronteranno a km 0 nelle varie Regioni. Trovare degli affitti a prezzi abbordabili, però, sembra essere molto complicato.