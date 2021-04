Piera Maggio ha avuto un malore, ricoverata la mamma di Denise Pipitone

Il viaggio di Piera Maggio in Russia è saltato: la mamma di Denise Pipitone è stata ricoverata in ospedale per un improvviso malore.

Piera Maggio non può partire per la Russia perché si trova ricoverata in ospedale. A riferirlo è il legale della famiglia di Denise Pipitone, Giacomo Frazzitta. La mamma della bimba – e oggi donna – siciliana scomparsa 17 anni fa è stata colpita da un improvviso malore. Un evento che forse non a caso si è verificato in questi giorni per lei intensissimi e carici di emozioni forti e contrastanti. Olesya Rostova, la ragazza russa che sta cercando la sua mamma naturale, è stata infatti sottoposta al test del Dna per verificare se possa essere proprio lei Denise.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La preoccupazione per le condizioni di salute di Piera Maggio

La giovane russa somiglia molto a Piera Maggio, ma ha detto di non conoscere l’italiano, mentre la piccola Denise al momento della scomparsa lo parlava bene e conosceva persino il dialetto siciliano. L’avvocato di famiglia che sta seguendo le indagini del caso nella puntata odierna di Mattino Cinque ha precisato che la donna sta bene ma non può partire per la Russia per un problema di salute, senza indicarne le cause.

Leggi anche –> Denise Pipitone, test del Dna alla donna russa: la reazione della mamma

Sulla sua pagina Facebook qualche giorno fa Piera Maggio aveva pubblicato una foto in cui mostrava un corridoio di ospedale e scriveva: “Vi sono momenti nella vita in cui bisogna affrontare anche gli imprevisti. L’importante riescano bene…Perlomeno è quello che si spera. Un GRAZIE DI CUORE a tutto il personale completo, medico, infermieristico ecc… dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, in particolar modo al dottor Giacomo Di Giovanni. Grazie”.

Poi, appresa la notizia dell’appello di Olesya Rostova, Piera Maggio ha pubblicato un nuovo post: “In merito alle ultime notizie, rimaniamo con I piedi ben saldati a terra. Chiediamo ulteriori verifiche attraverso il DNA. RINGRAZIAMO TUTTI per la vicinanza”. La conduttrice Federica Panicucci ha mandato in onda il messaggio audio della mamma di Denise: “In questi anni la speranza di poter riabbracciare nostra figlia non è mai mancata e non mancherà”. Non resta ora che aspettare aggiornamenti dall’ospedale.

Leggi anche –> Piera Maggio, chi è la mamma di Denise Pipitone: la sua storia