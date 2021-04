Oroscopo di venerdì 2 Aprile 2021: la giornata di tutti i segni zodiacali

Il weekend è praticamente alle porte. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di venerdì 2 Aprile 2021.

Aprile è finalmente arrivato, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni zodiacali saranno baciati dalla fortuna e quali no? È giunto il momento di spalancare le porte di fronte all’amore e al romanticismo? Leggiamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di venerdì 2 Aprile 2021.

Venerdì 2 Aprile 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La giornata di oggi sarà ideale per l’amore e per i sentimenti. Prendete coraggio e lasciatevi andare, non siate timidi! Spalancate le porte di fronte al romanticismo senza pensarci due volte. Non temete, tutto andrà per il meglio, fidatevi del vostro istinto!

Toro. L’inizio del mese sta tutto sommando procedendo abbastanza bene. La giornata di oggi si prospetta tranquilla. Il consiglio migliore è quello di chiudere definitivamente con il vostro passato e di lasciare andare una volta per tutte le questioni più dolorose.

Gemelli. Luna in opposizione per voi oggi, tenete gli occhi aperti. Il nervosismo potrebbe giocarvi qualche brutto scherzo, cercate dunque di rimanere calmi e contare fino a 10 prima di agire. Non temete, le cose miglioreranno con l’arrivo del weekend.

Cancro. La giornata di oggi potrebbe patire un po’ a rilento e risultare piatta ai vostri occhi. Affrontate passo dopo passo tutte le difficoltà, senza rimandare niente a domani, e vedrete che riuscirete a fronteggiare con successo tutte le sfide, anche le più complicate.

Leone. Rimboccatevi le maniche e tirate fuori gli artigli, perché la giornata di oggi sarà per voi davvero impegnativa. Dovrete faticare molto per raggiungere i vostri obiettivi, perciò tenetevi pronti. Entro sera stringerete tra le mani delle belle soddisfazioni. Forza!

Vergine. I tempi sono mauri per l’amore ma durante la giornata di oggi fareste meglio a procedere con più calma e prestare attenzione. Potreste ritrovarvi a ritornare sui vostri passi e a dedicare la maggior parte del tempo a rimuginare su questioni passate.

Bilancia. La giornata di oggi si prospetta per voi decisamente serena. Un po’ di dubbi e indecisioni potrebbero oscurare il vostro cielo e mettere a repentaglio il vostro buonumore. Cercate di affrontare gli imprevisti con leggerezza e di allontanare il nervosismo.

Scorpione. È arrivato per voi il momento di fermarsi e di recuperare. Nei giorni passati avete dato il meglio di voi ed è giunta finalmente l’ora di riposare. Cercate di non trascorrere troppo tempo a rimuginare e di godervi appieno il vostro meritato relax.

Sagittario. La Luna sarà dalla vostra parte durante la giornata di oggi e vi darà la forza necessaria per affrontare a testa alta tutte le sfide. Sincerità sarà la parola chiave: non nascondete i vostri sentimenti e soprattutto non abbiate paura di esprimerli!

Capricorno. La giornata di oggi sarà interamente dedicata al confronto e al chiarimento. Approfittatene per risolvere tutte le questioni più tediose, senza rimandarle nulla a domani. Per quel che riguarda il lavoro procedete invece con cautela, niente decisioni affrettate.

Aquario. Durante la giornata di oggi fareste meglio a prestare attenzione alle vostre finanze. Non è il momento giusto per dedicarsi agli affari, perciò procedete con cautela. Attenzione anche in amore, qualche contrasto potrebbe guastare il vostro buonumore.

Pesci. Le prossime ore si prospettano piuttosto tranquille per voi. Nonostante questo, cercate di non fidarvi troppo del caso e di ragionare attentamente prima di compiere una scelta. Accantonate inoltre l’idea di mentire: potreste pentirvi in futuro di una bugia.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.