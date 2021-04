Miryea Stabile, chi è: età, vita privata, social e carriera. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla vincitrice de La pupa e il secchione e viceversa. Oggi Miryea è una delle concorrenti di questa edizione de L’Isola dei famosi.





Classe 1997, bresciana d’origine, Miryea è una influencer, fashion blogger, ma anche hostess e modella. Approfondiamo i particolari legati alla sua vita e alla sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Il pubblico televisivo ricorderà certamente la bella Miryea per la sua partecipazione all’ultima edizione del programma La pupa e il secchione e viceversa. Poco si conosce invece in merito alla sua vita privata.

Miryea è nata nel settembre del 1997 a Brescia, ha quindi 23 anni ma vive attualmente a Milano per ragioni legate al suo lavoro.

La Stabile ha frequentato L’ISSA Europe, una scuola nel settore del fitness e ha lavorato in passato oltre che in questo ambito anche come modella e hostess.

Nell’ambito televisivo Miryea ha preso parte invece ad alcuni programmi, tra i quali possiamo ricordare Guess my age, Take me out, Furore, Detto Fatto e Ciao Darwin, nella puntata dello scontro Belli contro brutti. Nel 2021 ha partecipato inoltre all’ultima edizione de La pupa e il secchione e viceversa, in coppia prima con Guidi e poi con Marini, assieme al quale ha vinto il programma.

Per quanto riguarda la vita privata di Miryea, poche sono oggi le informazioni che si leggono sul suo conto sulle pagine di gossip. Sembrerebbe infatti che la Stabile sia attualmente single.

Miryea è inoltre molto attiva e seguita sui social. Il suo profilo Instagram vanta infatti attualmente circa 145mila followers.

La Stabile, a seguito della rinuncia da parte dell’ex Miss Italia, Carolina Stramare, a causa di un problema familiare, è oggi una delle concorrenti de L’Isola dei famosi 2021.

