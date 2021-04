Marie-Andrée Leclerc, chi è la compagna di Charles Sobhraj: la sua storia

Conosciamo meglio la storia di Marie-Andrée Leclerc, la celebre compagna del truffatore e ladro Charles Sobhraj: ecco chi era

Le avventure di Charles Sobhraj sono state così tante nella sua vita: più di una dozzina di omicidi con numerosi casi di truffe. Inoltre, per quanto riguarda la sua sfera sentimentale ha sposato inizialmente una donna parigina di nome Chantal Compagnon a fine anni Sessanta. Quest’ultima è scappata insieme a lui proprio mentre era incinta: da Parigi fino in Asia mettendo alla luce la figlia di nome Usha. Nel 1973 i due si sono lasciati giurando di non rivederlo mai più. Successivamente Sobhraj si è legato ad una turista di origine canadese, Marie Andrée Leclerc, che è stata per tantissimi anni la sua complice per quanto riguarda omicidi e furti. Proprio durante un viaggio da turista in India nel 1975, ha incontrato il serial killer Charles Sobhraj: ha sempre chiuso occhi sugli omicidi praticati dal suo compagno.

La Leclerc ha studiato nella regione di Quebec City diventando segretaria medica in una clinica a Lévis. Proprio a Srinagar ha incontrato Charles Sobhraj, del quale venne ammaliata rapidamente. Successivamente è tornata in Canada, ma nel corso delle settimane ha ricevuto continuamente le lettere per andare a trovarlo in Asia. E così è volata a Bangkok con lo stesso Charles che le comprò anche il biglietto.

Nel corso degli anni è diventata la sua anima gemella accettando così di essere sua complice nelle truffe: il suo commercio di pietre preziose era quello di attirare turisti in cerca di avventura. E così proprio qui ha iniziato a rubare i loro soldi e il loro passaporto dopo averli fatti dormire o dopo averli drogati. Nel 1984 ha perso la vita a causa di un cancro all’età di 38 anni.