Maddalena Corvaglia si racconta: cos’è successo con Elisabetta Canalis

Maddalena Corvaglia è ricordata per essere una delle più famose ex Veline di “Striscia la Notizia“. Oggi 41enne, ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi affrontando diversi argomenti, dalla sua situazione sentimentale al legame rovinatosi con l’amica storica Elisabetta Canalis.

Maddalena Corvaglia ha affrontato una tematica molto attuale, come la televisione abbia subito un cambiamento molto drastico dopo un anno di Covid. In tv ci sono meno programmi “leggeri” e sempre più talk che parlano della pandemia e, di conseguenza, sono interpellati gli esperti e i professionisti sanitari. L’ex Velina non è molto d’accordo con la questione: “I medici dovrebbero tornare negli ospedali, si parla solo di Covid. La gente ha bisogno di intrattenimento“. Nonostante ciò, le trasmissioni di intrattenimento non sono mancate.

Maddalena Corvaglia, il rapporto con Elisabetta Canalis è off limits

Quando è stato chiesto a Maddalena Corvaglia se le parteciperebbe partecipare ad un reality, ha detto che: “All’Isola mai, perché se non mi danno da mangiare divento pazza“. Per quanto riguarda il “Grande Fratello Vip“, l’ex Velina non parteciperebbe: “Non mi piace spettacolarizzare il mio vissuto. E poi non me la sento di lasciare sola mia figlia Jamie. Ha 9 anni e ha bisogno di me“, ha rivelato. La bambina è nata dalla relazione con l’ex marito Steven Burns.

La Corvaglia tornerà in televisione dal 5 aprile, dal lunedì al venerdì a partire dalle 12:30, conducendo il programma “Motor Trend Mag“, sul canale 59 e in streaming su Discovery+. L’ex Velina è tornata recentemente single ad inizio 2021, da quando ha concluso la storia con Alessandro e, per ora, non vuole una nuova relazione anche perché quando si ha una bambina piccola “bisogna pensarci bene prima di far entrare qualcuno nel nostro nucleo“, ammette la conduttrice. Per quanto riguarda la relazione con l’amica Elisabetta Canalis, con la quale è passata dall’essere inseparabili al non frequentarsi più, ha Velina dice che: “Mi spiace, preferisco non rispondere“.