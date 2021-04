Luca Ravenna, chi è l’attore e sceneggiatore comico: età, lavoro, fidanzata

By

Cosa sappiamo di Luca Ravenna, apprezzato personaggio televisivo specializzato nel far ridere la gente con i suoi spettacoli.

Luca Ravenna, nonostante sia ancora relativamente giovane, ha saputo imporsi in ambito artistico sotto diversi ambiti. Lui è nato a Milano il 27 settembre 1987. Di secondo nome fa Filippo ed è un attore, comico ed anche autore e sceneggiatore.

La sua carriera ha un impulso importante quando, appena maggiorenne, si è trasferito a Roma per iscriversi al famoso Centro Sperimentale proprio per specializzarsi nella sceneggiatura. Molto importante e di rilievo è la sua collaborazione con i The Pills, un gruppo comico con il quale ha messo su lo script del film ‘Sempre meglio che lavorare’.

La pellicola risale al 2016, stesso anno in cui lui fa parte della squadra di autori di ‘Quelli che il Calcio’ oltre che in ‘Che tempo che fa’. Sono tanti però i programmi ai quali partecipa, specialmente sul canale Comedy Central. E nel mezzo lui tiene degli spettacoli in teatro.

Luca Ravenna, cosa sappiamo sul suo conto

Il suo nome ottiene ulteriore ribalta con ‘Non c’è problema’, una serie andata in onda esclusivamente sul web e firmata ‘La Repubblica’. La popolarità di Luca Ravenna cresce anche su YouTube grazie ad alcune gag.

Il lavoro più apprezzato del quale è protagonista è ‘In the ghetto’ del 2018, che lo ha portato ad esibirsi in diverse capitali europee oltre che in Italia. Più recenti sono gli spettacoli ‘Luca Ravenna Live @’ esclusivamente online e ‘Rodrigo Live’.

Cura e conduce poi ‘Cachemire – un podcast morbidissimo’ insieme ad Edoardo Ferrario. Dal 2021, su Amazon Prime, eccolo invece nel nover del super cast di ‘Lol – chi ride è fuori’, assieme a Caterina Guzzanti, Elio, Frank Matano, Pintus e Michela Giraud.

Ospiti sono Fedez e Mara Maionchi. Infine a marzo 2021 ecco il suo omonimo spettacolo improvvisato ‘Improv Special Vol. 1’ su Comedy Club. Non si conosce niente invece di quella che è la sua vita privata.