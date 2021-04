Lol chi ride è fuori su Amazon Prime Video: anticipazioni, vip, come funziona

“Lol chi ride è fuori” arriva su Amazon Prime Video. Un nuovissimo programma che regalerà tante risate al pubblico da casa.

Su Amazon Prime Video è arrivato un nuovo game show comico. Al timone di questo format ci saranno Fedez e Mara Maionchi che sapranno tenere i telespettatori incollati allo schermo.

L’obiettivo del programma è di regalare tanta comicità e risate al pubblico da casa. In base alle indiscrezione il format si ispirerà a programmi quali “Stasera tutto è possibile” e “Gioco Loco”, entrambi targati Rai 2. Scopriamo di più.

Lol chi ride è fuori: ecco tutto quello che c’è da sapere

Il primo episodio parte oggi, giovedì 1 aprile. Nonostante vada in onda su Amazon Prime Video, la piattaforma non rilascerà tutti gli episodi in una volta. Oggi verranno pubblicato solo le prime 4 puntate, mentre per le ultime due si dovrà aspettare il prossimo giovedì.

Chi vorrà vedere il programma dovrà registrarsi sulla piattaforma a pagamento, ma chi usufruisce già del servizio Amazon Prime ha l’opzione video inclusa.

Il game show ha un cast d’eccezione formato da 10 ospiti. Tutti vogliono essere proclamati vincitore. Tra questi troviamo Elio, Katia Follesa, Michela Giraud e Caterina Guzzanti. Oltre a loro ci saranno anche Ciro Capriello, Gianluca Colucci, Frank Matano, Lillo Petrolo, Angelo Pintus e Luca Ravenna.

Il game show sarà un role play. Gli ospiti saranno all’interno di una control room dove dovranno sfidarsi tra gag e scenette divertenti. A rendere il tutto più difficile è il fatto che dovranno rimanere chiusi lì per 6 ore. Come dice il titolo, chi ride verrà eliminato. Saranno ammesse solo due risate, dopodiché si verrà espulsi dal gioco.

In palio c’è anche un montepremi di 100mila euro che verrà devoluto in beneficienza. Non ci resta che aspettare ancora qualche ora per goderci un vero spettacolo.