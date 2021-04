Dramma nel calcio inglese, addio a Lee Collins, morto il capitano dello Yeovil Town: aveva 32 anni, il dolore del suo club.

Il capitano dello Yeovil Town, club inglese della National League, Lee Collins è morto all’età di 32 anni. Il club ha confermato la sua scomparsa nelle scorse ore in una dichiarazione sul loro sito web. Lo Yeovil Town Football Club, società storica inglese fondata addirittura nel 1895, dunque piange quella che era una delle sue bandiere sul campo.

“Tutti allo Yeovil Town Football Club piangono la perdita del capitano del club Lee Collins”, si legge nella nota del club. Quindi viene aggiunto: “Lee purtroppo è morto ieri e i nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla sua famiglia e ai suoi amici”. Il club chiede di rispettare il silenzio e il dolore della famiglia e degli amici in questo momento, spiegando che non verranno aggiunti dettagli rispetto a quanto accaduto.

Chi era Lee Collins, calciatore inglese morto

La partita che avrebbe dovuto vedere domani opporsi lo Yeovil Town e l’Altrincham è stata rinviata proprio in segno di lutto per la sconcertante morte del calciatore. Il difensore Lee Collins era davvero un calciatore di grande esperienza. Classe 1988, nato a Telford, ha iniziato la sua carriera con i Wolves, squadra delle cui giovanili è cresciuto, prima di passare in prestito allo Hereford United.

Successivamente, il difensore centrale ha trascorso periodi prolungati con diverse società di calcio, anche più blasonate, tra cui Barnsley, Port Vale, Northampton, Mansfield e Forest Green prima di unirsi a Yeovil nel 2019. Nella stagione in corso, aveva giocato otto partite, rimediando anche un’espulsione. Il 6 febbraio era sceso in campo per l’ultima volta. Non si conosce la causa del decesso del difensore. In queste ore, sono tantissimi i messaggi di cordoglio che arrivano dal mondo del calcio britannico per questo decesso improvviso.