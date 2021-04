Isolde Kostner, chi è la grande sciatrice: età, foto, carriera, vita privata

Entra a far parte della ciurma di naufraghi dell’Isola dei Famosi anche Isolde Kostner, ex sciatrice alpina. Conosciamola meglio.

Isolde Kostner fa parte delle nuove aggiunte al gruppo di naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021. La donna, nata a Bolzano il 20 marzo 1975, è un’ex sciatrice alpina italiana particolarmente dotata per le gare in velocità (in particolare discesa libera e supergigante). Con ben 15 affermazioni in Coppa del Mondo, due Coppe del Mondo di discesa libera, tre medaglie olimpiche, tre iridate e vari altri successi, Isolde Kostner è tra le tre sciatrici italiane più vincenti della storia.

La sua vita

Quando in un’intervista con Il Sussidiario le viene chiesto quale sia stato il momento più bello della sua carriera, Isolde risponde così: “l’oro in SuperG ai Mondiali di sci in Spagna in Sierra Nevada nel 1996, proprio 25 anni fa e l’anno dopo l’oro ai Mondiali di Sestriere sempre in SuperG”.

Isolde Kostner, ormai, è considerata una leggenda dello sci italiano. “E’ una cosa che naturalmente non può non rendermi contenta” ha commentato la donna in merito al suo (più che meritato) titolo. “Una cosa che mi fa immenso piacere”. Dopo così tanti anni passati sulla neve, però, deve essere difficile mettere gli sci in un angolo. Quando le viene chiesto se provi nostalgia per i bei tempi passati, la Kostner risponde: “no, ormai, anche se conservo tutte le mie medaglie e i miei trofei. Mi piace guardarlo in poltrona lo sci. Ora quello che conta è la mia famiglia, i miei figli, che sono la mia cosa più importante”.

Tutti gli appassionati di sci si ricordano di come Isolde abbia sfilato in abito nuziale il 26 febbraio 2006, nel corso della cerimonia di chiusura dei XX Giochi olimpici invernali, spegnendo la fiamma olimpica. La donna però ha indossato l’abito bianco anche quando ha sposato il suo compagno Werner Petathoner. La donna infatti ha messo da parte la carriera perchè incinta del primo figlio della coppia, David.