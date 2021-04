Isolde Kostner, chi è il marito Werner Perathoner: età, foto, carriera

Werner Perathoner si è sposato con Isolde Kostner nel 2006. Anche l’uomo, in passato, è stato un grande sportivo: cosa fanno oggi marito e moglie?

Werner Perathoner è un ex sciatore alpino italiano: l’uomo è nato a Bressanone il 21 settembre del 1967. Assieme a Kristian Ghedina, Peter Runggaldier, Alessandro Fattori e Pietro Vitalini, Werner Perathoner contribuì a far emergere lo sci alpino italiano anche in categorie come la discesa libera e la supergigante. La squadra italiana di velocità, per la sua bravura, venne soprannominata “Italjet”.

La sua nuova vita

“Vivo al Gutonhof, dove sono nato, con mia moglie e tre figli: Luca ha 13 anni, Ylvie 10 e Leila 8. Luca e Leila fanno sci agonistico con lo Sci Club Gardena, dove ho cominciato anch’io, Ylvie fa biatHlon. Tutti e tre suonano, due la fisarmonica. Sarebbe piaciuto anche a me suonare la fisarmonica, ma tra la scuola e lo sci non ho mai avuto tempo per imparare” spiega Werner Perathoner. Mentre lui si sveglia presto per accudire le sue mucche, la moglie Isolde Kostner si occupa del Gutonhof, il loro agriturismo a 4 stelle. “Quando sciavo mi alzavo qualche volta prestissimo, adesso tutti i giorni. Il lavoro del contadino comincia alle 7 di mattina e finisce alle 7 di sera”.

Leggi anche -> Isolde Kostner, la parentela con la pattinatrica Carolina: il loro rapporto

“Amo stare all’aperto, in mezzo alla natura, star dietro alle bestie e anche ai campi. Prima stavo a casa due giorni e poi ripartivo, adesso devo essere sempre qui. Ma sono imprenditore di me stesso e sono libero di muovermi come voglio” racconta l’uomo, contento del suo nuovo stile di vita.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Della sua vita privata, oltre al lavoro, non si sa molto. Nel 2006 Werner Perathoner si è sposato con Isolde Kostner. La cerimonia è stata celebrata in ladino nella chiesa parrocchiale di Ortisei. La coppia ha anche avuto due figli: David e Gabriel.