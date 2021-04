Isola dei Famosi, Fariba Tehrani truccata: Giulia Salemi dice tutta la verità

By

La naufraga dell’Isola dei Famosi Fariba Tehrani riesce, anche su un’isola semi-deserta, a farsi bella! La figlia Giulia Salemi spiega come.

Quasi da quando è iniziato l’Isola dei famosi, uno degli argomenti più chiacchierati di queste settimane è stato: come è possibile che Fariba Tehrani riesca a truccarsi pure in Honduras mentre fa la naufraga? Sembra quasi impossibile che la donna persiana riesca sempre ad apparire praticamente perfetta ogni volta che la telecamera la riprende. La conduttrice del programma, Ilary Blasi, aveva chiesto praticamente da subito alla naufraga di spiegare come facesse, ma Fariba ha sempre sviato l’argomento o ha dato qualche risposta evasiva. Ebbene, tutti i segreti sono stati svelati da Giulia Salemi, nota influencer nonché figlia della Tehrani. Che la madre volesse o meno, la figlia ha raccontato tutto durante un’intervista rilasciata al settimanale Chi.

I segreti di Fariba sull’Isola dei famosi non sono più al sicuro

Giulia Salemi è stata molto schietta nel raccontare come la madre riesca a “truccarsi” sull’Isola dei famosi: la tecnica, inoltre, ha del geniale e fa venire quasi voglia di provarla. “Usa la crema solare come una sorta di contouring sotto gli occhi e poi ha un eyeliner tatuato che ha fatto anni fa in Iran“. Da quest’affermazione, possiamo dire che la cantante Iva Zanicchi ha proprio preso un granchio! L’opinionista aveva ipotizzato durante una puntata che la naufraga potesse utilizzare del carbone o qualche altro prodotto naturale…beh, il trucco semipermanente può rientrare nella categoria? Dovremmo chiederlo a Fariba stessa, che a Piacenza gestisce un centro estetico ed è una vera esperta di cosmesi.

Fariba Tehrani è arrivata in Italia negli anni Ottanta e, da allora, è rimasta in Italia, dove ha concepito Giulia nel 1993. L’attuale naufraga de L’isola dei famosi è arrivata alla notorietà nel 2015, grazie alla partecipazione con a figlia al programma televisivo Pechino Express, dimostrando di essere una donna tutta pepe.