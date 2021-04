“Sono rimasta incinta mentre ero già incinta”: una storia incredibile

Rebecca Roberts è una giovane mamma rimasta incinta a gravidanza già in corso: un fenomeno rarissimo nome come “superfetazione”.

Rimanere incinte di un secondo bebè quando già si è in attesa del primo. Sembra una di quelle ipotesi impossibili, invece è quanto accaduto a Rebecca Roberts, una giovane mamma inglese. Il fenomeno, rarissimo ma non unico al mondo, prende il nome scientifico di “superfetazione”. Ecco la straordinaria storia di Rebecca, suo marito e i loro due splendidi gemelli.

Il caso di Rebecca Roberts, la mamma “doppiamente” incinta

Rebecca Roberts ha scoperto di essere in attesa della sua bimba Rosalie, quando in grembo già portava suo figlio Noah. Tutto è inizia da una semplice ecografia di routine: a Rebecca è stato comunicato che, a ben vedere, i feti erano due. Non due gemelli, come ci si aspetterebbe in questi casi, ma due bimbi concepiti a distanza di tempo l’uno dall’altro, il secondo esattamente 21 giorni dopo il primo concepimento. Tanto per rendere l’idea, i casi noti di superfetazione in letteratura scientifica sono una decina dal 1960 a oggi.

Dopo una serie di accertamenti, i dottori hanno escluso complicazioni e sono arrivati alla diagnosi di superfetazione per la futura mamma: in parole semplici, Rebecca era rimasta incinta mentre era incinta. “Le parole non possono spiegare quanto siamo felici di avere entrambi i gemelli a casa – ha dichiarato la donna in una recente intervista -. La cura del personale della terapia intensiva neonatale nei confronti di Noah, Rosalie e mia è stata eccezionale. Noah è davvero in forma e anche Rosalie sta crescendo bene”.

Nei casi superfetazione il rischio principale è che un bimbo possa nascere prima della fine del tempo gestazionale. Per i neonati prematuri questo potrebbe comportare l’insorgere di patologie più o meno gravi. Ma è anche possibile che entrambi i bambini nascano a termine senza riscontrare alcun problema medico rilevante, e fortunatamente così è stato per Rebecca. La quale ha poi creato un account Instagram – @ roberts.supertwins – dedicato proprio alla crescita dei suoi figli per tutti coloro che hanno la curiosità di seguirne lo sviluppo, giorno dopo giorno.