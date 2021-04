Giancarlo Magalli, brutto colpo: costretto all’addio al suo programma?

By

Lo storico conduttore de I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli, ha ricevuto un tapiro d’oro dall’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli

Ultimamente girano voci secondo cui Giancarlo Magalli, storico conduttore, non sarà più al timone de I Fatti Vostri, programma su Rai 2 che conduceva dagli anni Novanta. Secondo TvBlog, il conduttore dovrebbe essere sostituito dal giornalista Salvo Sottile e questa notizia sta facendo il giro dello stivale. Non fa orecchie da mercante Striscia la Notizia, che ha mandato subito Valerio Staffelli, loro inviato da tantissimi anni, a consegnare un Tapiro d’Oro a Magalli. Staffelli ha incontrato il conduttore del programma di Rai 2 oggi, 1 aprile 2021, a Roma e gli ha fatto qualche domanda su cosa stesse effettivamente accadendo e come mai si vocifera questo cambiamento.

Giancarlo Magalli attapirato da Valerio Staffelli

Valerio Staffelli, una volta consegnato il Tapiro d’Oro a Giancarlo Magalli, gli ha subito chiesto se fosse vero che Salvo Sottile, già nel programma dallo scorso settembre, prenderà il suo posto alla conduzione de I fatti Vostri. Magalli ha risposto con molta onestà intellettuale e sincerità: “Salvo è bravo, simpatico e piace alle signore. Su Instagram è tutto tatuato. Se decideranno così [parlando delle alte sfere del programma], son padroni: la Rai mica è mia. Sono 30 anni che faccio quel programma… Potrebbero propormi qualcosa di più divertente. Io vorrei condurre un quiz, infatti sono molto invidioso di Gerry Scotti: pagherei per fare Chi vuol essere milionario? Mi piacerebbe anche Striscia la notizia”

Si noti come, dopo che qualche giorno fa TvBlog aveva fatto trapelare quest’informazione, non c’è stata alcuna smentita da parte dei vertici di Viale Mazzini, ma nemmeno una conferma. E la stessa cosa ha fatto Giancarlo Magalli durante l’intervista a Staffelli: ha semplicemente detto che lui non può prendere alcun tipo di decisione e che la parola finale spetta alla Rai.