Chi è Fru dei The Jackal: età, carriera, vita privata, curiosità

Comico, attore, musicista: Gianluca “Fru” Colucci dei The Jackal è una vera e propria star del web e non solo. Ecco cosa sappiamo su di lui.

Giovane attore poliedrico e comico brillante, questo ed altro è Gianluca Colucci detto Fru che, assieme agli inseparabile partners Simone Ruzzo, Ciro Priello, Fabio Balsamo, Claudia Napolitano e Aurora Leone, ha formato i The Jackal. Il nome del gruppo comico è ormai conosciuto e noto a tutti, non solo al pubblico di internet, che ha imparato a conoscerli molto prima che approdassero al cinema e poi in televisione. Proprio quest’anno arriverà su Netflix la prima stagione di un nuovo show che vede protagonisti i Jackal, “Generazione 56k“. Ma cosa sappiamo di più di Fru?

Chi è Fru dei The Jackal? La sua storia

Tutti lo conoscono per la sua simpatia e il suo talento che è emerso chiaramente all’interno dei The Jackal, giovani e brillanti comici che stanno conquistando sempre più pubblico su più piattaforme diverse, ma Gianluca Colucci in arte Fru è tanto altro. Un ragazzo pieno di interessi e passioni, anche molto lontane da quello che è il suo attuale lavoro di attore comico.

Gianluca è nato nel 1995, ha quindi 25 anni. Dopo un diploma col massimo dei voti all’Istituto Archimede di Ponticelli, a Napoli, ha iniziato a muovere i primi passi in quel mondo dove avrebbe poi trovato la fama. Nel 2016 infatti è entrato a far parte dei The Jackal, gruppo comico che inizialmente si concentrava su Youtube, la piattaforma di punta per tantissimi giovani creativi in quegli anni, con video divertenti che hanno subito fatto breccia nel pubblico.

Dopo internet, i The Jackal sono approdati anche al cinema con “Addio, fottuti musi verdi“, un film del 2017 a cui hanno preso parte anche Fru e gli altri. Una grandissima opportunità per i giovani comici, che hanno potuto così farsi conoscere ad un pubblico sempre più ampio, che esulasse dai loro fan storici su di Internet. Ma Fru è anche un grande appassionato di musica ed è infatti iscritto al Conservatorio, oltre ad aver suonato il basso per diversi anni.

Fru qualche settimana fa ha annunciato con emozione, in un post Instagram, la sua partecipazione alla nuova serie Netflix “Generazione 56k”, scrivendo: “Non so quando esce, non posso dire di che parla, quanti episodi sono, quanto dura ma posso dirvi che tra qualche mese quando sarete in quella fase in cui siete a letto e vi sta venendo sonno e non sapete cosa vedere avrete una scelta in cui ci sono anche io e detto fra noi, sarà un po’ come dormire insieme.”