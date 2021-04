Stasera in tv, Dritto e Rovescio: ospiti, temi, anticipazioni del 1° aprile

Il programma di ‘Dritto e Rovescio’ per la puntata di giovedì 1° aprile. Chi sarà ospite del conduttore Paolo Del Debbio su Rete 4.

Dritto e Rovescio, la trasmissione di approfondimento politico e sociale condotta da Paolo Del Debbio, torna per il suo consueto appuntamento settimanale. Paolo Del Debbio, il ‘padrone di casa’, ospiterà personaggi molto noti nella puntata di giovedì 1° aprile.

Spicca tra tutti la presenza di Matteo Salvini. Il leader della Lega fornirà il proprio pensiero in merito a quello che è il recente decreto legge all’interno delle quali sono riportate le norme e le restrizioni da rispettare per tutto il mese di aprile.

Il corpus di regole in questione è concepito ovviamente allo scopo di contenere la pandemia, che da febbraio 2020, per quanto ne sappiamo, non si è mai fermata nel nostro Paese. Salvini sarà presente all’interno dello studio di Rete 4 a Cologno Monzese.

Non mancherà, a ‘Dritto e Rovescio’, anche un commento sulle navi di alcune Ong finite sotto accusa in quanto avrebbero portato degli immigrati in Italia in cambio di denaro. Ci sarà anche un intervento da parte della professoressa Elsa Fornero, che con Salvini ha idee politiche diametralmente opposte.

Dritto e Rovescio, cosa è successo al conduttore Peolo Del Debbio

L’esperta di economia dirà la sua su quelli che sono gli interventi sui ristori concepiti dal Governo Draghi a sostegno delle categorie più colpite. In questo senso è emersa anche la proposta di Pasquale Tridico, direttore dell’Istituto Nazionale di Prevenzione Sociale.

Il numero uno dell’Inps ha espresso parere favorevole alla concessione anche agli immigrati del sussidio rappresentato dal reddito di cittadinanza. Intanto, anche a distanza di mesi, tiene banco l’evidente cambiamento vissuto dal conduttore Paolo Del Debbio.

In passato si era parlato di qualche problema di salute per lui, che ora si presenta alle telecamere di Rete 4 con un aspetto rinnovato, più giovanile se vogliamo, e decisamente migliore rispetto al passato.

Del Debbio si mostra dimagrito, con un pò di barba incolta che gli dona e davvero più in forma. Cosa che ha ricevuto un apprezzamento pressocheé totale da parte dei telespettatori.