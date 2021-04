CSI Vegas, Grissom e non solo tornano nel sequel della celebre serie tv

Annunciato CSI Vegas, seguito ufficiale dell’originaria ed amatissima ‘CSI – Crime Scene Investigation’. Quando verrà trasmessa.

CSI Vegas, dopo venti anni dal debutto della serie televisiva originaria ecco il sequel ufficiale. La CBS manderà infatti in onda i nuovi episodi del telefilm che farà seguito a ‘CSI Las Vegas’, trasmesso nel 2001 e giunto a ben 16 stagioni, con l’ultima di queste che risale al 2016.

A distanza di cinque anni ce n’è abbastanza per riproporre personaggi ancora molto amati dai fans, come Gil Grissom. Le riprese sono finite da alcune settimane, nonostante la pandemia che si è scatenata nel mondo ha provocato un ritardo con susseguente slittamento rispetto alla data prefissata.

Ancora una volta tutto accadrà a Las Vegas, la Città del vizio. E Csi Vegas non dovrebbe limitarsi a poche puntate. Gli autori l’hanno concepita per farla perdurare nel corso del tempo, certi che il riscontro di critica e di pubblico sarà eccellente come la serie madre.

CSI Vegas, chi ritorna con Gil Grissom

The evidence never lies… 🔍@CSICBS is returning to CBS. Join us for the next chapter for CSI: Vegas in the 2021-2022 broadcast season. pic.twitter.com/dT60rG2Uhw — CBS (@CBS) March 31, 2021

Nel cast figureranno alcuni degli attori del precedente CSI. Più nello specifico ci saranno William Petersen (Gill Grissom), Jorja Fox (Sara Sidle) e Wallace Langham (David Hodges) che riprenderà il ruolo dell’esperto di laboratorio David Hodges.

Con altri attori nuovi, come Paula Newsome, Matt Lauria, Mel Rodriguez e Mandeep Dhillon. La serie ha avuto tre spin-off. Si tratta di ‘CSI: Miami’, andato in onda dal 2002 al 2012. Poi Csi: New York (2004-2013) e l’ultimo e più recente ‘CSI: Cyber’, trasmesso nel 2015 e nel 2016.

Altri volti molto amati che non fatanno parte della squadra di interpreti sono Gary Dourdan (Warrick Brown), George Eads (Nick Stokes), Marg Hlgenberger (Catherine Willows), Paul Guilfoyle (Jim Brass) ed Eric Szmanda (Greg Sanders).