Covid, focolaio in Nazionale: positivo anche Bonucci

Focolaio nella Nazionale italiana: 5 positivi al Covid, tra cui Leonardo Bonucci: con lui quattro membri dello staff tecnico

E’ scoppiato il focolaio Covid-19 nel gruppo della Nazionale Italiana di calcio allenata dal ct Roberto Mancini. Per ora sono 5 le persone positive, tra cui anche il calciatore della Juventus Leonardo Bonucci. Il difensore è risultato positivo durante lo screening al rientro dagli impegni internazionali. Infatti, a diffondere la notizia è stato il club di appartenenza del calciatore che ha diramato una nota: “Di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per Covid 19 che è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare”. Per quanto riguarda gli altri uomini positivi, si tratta di tutti elementi dello staff di Roberto Mancini. Costoro, a differenza di Bonucci, sono risultati positivi durante il ritiro della Nazionale, per effetto dei test effettuati nel gruppo.

Covid, 5 positivi in Nazionale

Il 29 marzo tutti erano risultati negativi ai test anti-Covid, dopo la partita giocata contro la Bulgaria a Sofia. Tuttavia, uno dei membri dello staff tecnico ha iniziato ad avere dei sintomi e dopo dei controlli è risultato poi positivo. Soltanto dopo il tampone effettuato a Vilnius sono venuti a galla gli altri membri positivi. Per la Juventus, invece, quella di Bonucci si aggiunge alla defezione di un altro difensore, che non è collegata, però, alle gare con le nazionali.

Si tratta di Demiral che con l’ex milanista ora mette in difficoltà il tecnico Andrea Pirlo sulle scelte in difesa per le prossime gare. Tra sei giorni, infatti, c’è il recupero delicatissimo contro il Napoli. Un vero scontro diretto per la qualificazione in Champions con gli azzurri in netta ripresa.

