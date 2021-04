Christian De Sica, avete mai visto casa sua? Il bellissimo appartamento di Roma

By

Christian De Sica vive in un bellissimo appartamento a Roma. Casa sua è molto particolare. Scopriamo perché e altre curiosità.

De Sica è uno degli attori italiani più amati dal pubblico. Oltre ad essere apprezzato per i suoi ruoli, è diventato anche il simbolo della romanità che propone con molta frequenza nei vari cinepanettoni.

Nei suoi film si presenta spesso come il finto arricchito che in realtà è uno poco più di uno squattrinato. Fortunatamente non è così nella vita vera. La sua brillante carriera e gli incassi al botteghino gli hanno permesso di regalarsi una casa meravigliosa.

Christian De Sica: padrone di una casa mozzafiato

L’attore vive al primo piano di un villino in via Aventina. L’appartamento è ad opera di Andrea Burisci-Vici, un rinomato architetto. La casa si trova ovviamente in un quartiere distino dove c’è anche l’ambasciata svizzera e il liceo St. Stephens.

L’abitazione si distingue per un salone grande-borghese. Il pavimento è in cotto, mentre la stanza è finemente decorata e impreziosita da varie opere d’arte. La cucina invece si nasconda dietro un vetro e somiglia molto a quelle dei ristoranti stellati.

Troviamo poi un boudoir di boiserie bianche dove spiccano una statua di Christian de Sica e alcuni quadretti. Non possono certo mancare librerie in mogano e un ripiano che mostra i premi ricevuti.

Ciò che rende la casa un vero gioiello sono i numerosi quadri. Forse non tutti sanno che l’attore è un collezionista. Turcato, Depero, Sebastian Matta, Cesare Zavattini. Tanti capolavori che vanno a impreziosire ancora di più l’abitazione.

Christian De Sica vive in una casa invidiabile che è frutto di uno studio attento e curato degli spazi. Le opere d’arte si uniscono finemente alle rifiniture e agli altri dettagli della casa per creare un ambiente sofisticato. Una piccola oasi di pace in una Roma caotica e rumorosa.