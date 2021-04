Che fine ha fatto Yvonne Sciò? Ha 51 anni, cosa fa nella vita oggi

Vi ricordate di Yvonne Sciò? Di lei si sono perse un po’ le tracce: scopriamo cosa fa nella vita oggi che ha 51 anni.

I più giovani probabilmente non si ricorderanno del momento in cui Yvonne Sciò divenne famosa in tutta Italia grazie ad uno spot pubblicitario della Sip (adesso Tim) in cui si pubblicizzava l’abbassamento del costo delle chiamate interurbane (epoche e mondi completamente differenti da quelli in cui viviamo oggi). All’epoca Yvonne aveva appena 21 anni ed era una giovane modella e attrice. Lo spot le permise di ottenere la visibilità necessaria per diventare famosa e dare uno slancio alla sua carriera. Già all’epoca, in realtà, era considerata una delle attrici più talentuose del panorama nostrano ed aveva preso parte a due pellicole (Stasera a casa di Alice e Strepitosamente…Flop) e alla sitcom Villa Arzilla.

Come detto, però, la notorietà ottenuta con lo spot televisivo le permise di dare uno slancio alla carriera e di diventare una delle protagoniste di punta del programma di Boncompagni Non è la Rai. L’aver fatto parte del programma cult di inizi anni ’90 consolidò la sua notorietà in tutto il Paese e per un ventennio Yvonne è stata una delle attrici più ricercate sia nel mondo del cinema che in quello della televisione. Le ultime apparizioni, tuttavia, risalgono a Don Matteo nel 2009 e al film The Museum of Wonders del 2010.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche ->Chi è Fru dei The Jackal: età, carriera, vita privata, curiosità

Yvonne Sciò, cosa fa oggi a 51 anni

Ci si chiede come mai, dopo un avvio di carriera così folgorante, Yvonne negli ultimi 11 anni non abbia più preso parte ad un film o ad una serie televisiva. Il motivo è in parte professionale, visto che l’attrice ha deciso di dare una svolta alla sua carriera diventando regista. Attualmente ha all’attivo due film come regista: Roxanne Lowit Magic Moments del 2015 e Seven Women del 2017. E negli ultimi quattro anni?

Leggi anche ->Tinì Cansino, tutto sulla showgirl di origine greca: età, foto, carriera

L’altro motivo che ha allontanato l’attrice dai set è stato la nascita della figlia Beatrice (nata nel 2008), frutto dell’amore tra lei ed il marito Stefano Dammicco, produttore della Eagle Pictures. Oggi dunque Yvonne si dedica maggiormente alla famiglia ed al ruolo di madre, in un periodo fondamentale per la piccola. Ma si occupa anche del sociale come ambasciatrice di Amnesty International e lavora anche come autrice.