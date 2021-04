Beatrice Marchetti è fidanzata? Quello che sappiamo sulla vita privata

La modella e attrice Beatrice Marchetti è tanto bella quanto riservata. La sua sfera privata è quasi del tutto avvolta nel mistero…

Il nuoto, i viaggi, la scoperta di nuove culture: tra le cose che la bellissima modella e attrice Beatrice Marchetti ama, passerelle e riflettori a parte, ci sono sicuramente queste. E gli uomini? La nuova naufraga dell’Isola dei Famosi edizione 2021 è riservatissima a tale riguardo. Vediamo di scoprire qualcosa di più.

L’identikit di Beatrice Marchetti

Beatrice Marchetti è riuscita nella non facile impresa, per una persona che svolge un lavoro del genere e milita in un ambiente come il suo, di mantenere la sua vita privata al 100% (o quasi) top secret. Considerato quanto appena detto, non è dato sapere se la nuova concorrente dell’Isola dei Famosi abbia (o abbia avuto) un fidanzato oppure no. Quel che è certo, tuttavia, è che la giovane avrà molti spasimanti, considerata la sua incredibile bellezza e il suo enorme fascino.

Nonostante non si abbiano notizie sicure e verificabili, però, fonti ben informate garantiscono che Beatrice Marchetti è attualmente single. Forse è alla ricerca dell’anima gemella e non l’ha ancora trovata, oppure finora ha preferito concentrarsi sulla carriera a discapito delle relazioni sentimentali. Sta di fatto che sul suo profilo ufficiale Instagram, che conta attualmente ben oltre 20mila follower, la giovane diva pubblica scatti della sua vita privata mostrando molto spesso il suo fisico davvero eccezionale, ma di presenze maschili non c’è quasi traccia. Magari, chissà, l’esperienza all’Isola dei Famosi segnerà una svolta anche in questo senso. Staremo a vedere…

