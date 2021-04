Aurora Ramazzotti, Er Faina reagisce: “Ma quali molestie”

By

Fa discutere quanto accaduto di recente, con le accuse da parte di Aurora Ramazzotti che subito ricevono una presa di posizione opposta.

Aurora Ramazzotti, qualche giorno fa, aveva denunciato il fenomeno del cosiddetto ‘cat calling‘. Una cosa che aveva subito lei stessa, trovando sgradevole il fatto che degli sconosciuti l’abbiano evidentemente apostrofata in maniera non proprio galante per strada.

Leggi anche –> Aurora, lei non ne può più: quanto dolore in questa FOTO

Perché questo è il cat calling, e va dai semplici apprezzamenti sulla avvenenza di una ragazza, per quanto coloriti possano essere, ad altro. Se sui primi si può anche soprassedere e magari prenderla sul ridere, così non può essere e non deve essere qualora avvengano delle molestie vere e proprie.

Ma fino a quando questo non avviene, la denuncia di Aurora Ramazzotti appare quanto meno esagerata, secondo il parere espresso da ‘Er Faina’. Lui è un famoso youtuber che contesta la posizione presa dalla figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

“Ma è mai possibile parlare di cat calling per due fischi? Non è che se io dico ad una un sonoro “A fantastica!” lei debba sentirsi molestata. Non è di certo un insulto. Poi capisco se uno diventa insistente”. Un pensiero espresso sul proprio profilo personale Instagram da parte dell’ex concorrente di ‘Temptation Island’.

Leggi anche –> Aurora, la foto imbarazzante scatena i social

Aurora Ramazzotti, Er Faina la contesta sul cat calling

C’è un limite ben preciso secondo il giovane. Il quale ha comunque ricevuto non poche critiche, al punto da portarlo a dovere fare una rettifica. “Ovviamente se è un 60enne a dire questo una 16enne il primo a menarlo sono io”.

Leggi anche –> Aurora coi capelli bianchi: cosa le sta succedendo?

Lui poi la butta sull’ironia e tira in ballo sua nonna. “Se uno ti fischia mentre sei in giro e ti dice ‘a bella!’ tu che fai?”. L’anziana risponde divertita: “Lo ringrazio”. Ma questo non basta a fermare pure gli insulti a carico di Er Faina.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Che replica con una giusta osservazione. “Io non posso esprimere la mia opinione mentre voi potete augurarmi la morte? Annamo bene…bella l’Italia”.