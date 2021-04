Arisa shock su Instagram: lo scatto sexy col crocifisso fa discutere

Reduce dal successo di Sanremo 2021 con “Potevi fare di più”, Arisa non smette di stupire i suoi fan su Instagram con un scatto che scandalizza i bigotti.

Arisa è sulla bocca di tutti da mesi: innanzitutto per il clamoroso successo al Festival di Sanremo 2021 con “Potevi fare di più” che, se non è riuscito a salire sul podio della kermesse, ha sicuramente vinto il cuore di tanti telespettatori e ascoltatori. Ma proprio in questi giorni il nome della cantante è tornato a riempire i titoli della cronaca rosa per un presunto riavvicinamento con l’ex fidanzato, con il quale è stata avvistata per le vie della Capitale. In attesa di ulteriori aggiornamenti sulla questione, diamo un’occhiata all’ultimo scatto pubblicato sul profilo Instagram della cantante. Pieno stile Arisa: sensuale, provocatorio, shockante per i bigotti.

Arisa e la foto incriminata su Instagram

Come ben ci insegnano le esperienze di altre donne dello spettacolo come Elettra Lamborghini, le persone che vivono la propria vita e, soprattutto, il proprio corpo liberamente senza inutili bigottismi e sguardi patriarcali fa scandalo. E allora vai con i titoloni sulla collana con la vagina che Arisa ha presentato al pubblico in un’ospitata da Daria Bignardi oppure sulle numerose foto in cui la cantante celebra il suo rinnovato rapporto con il suo aspetto e il suo corpo, per qualcuno, “esagerate“.

Non c’è da stupirsi allora delle reazioni di scandalo per lo scatto pubblicato da Arisa ieri in cui la cantante mostra le sue due collane: la famosa vagina di Morgana, abbinata ad un crocifisso dorato adagiato tra i seni. Il tutto con “God is a woman” in descrizione. La sezione commenti è divisa tra complimenti più o meno viscidi, sincera ammirazioni di fan che evidentemente comprendono quello che vuole esprimere e assoluto sdegno da parte di qualcuno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Arisa si fa sempre più punto di riferimento per il fondamentale movimento body positive, che fa ancora molta fatica ad entrare nel mondo dello spettacolo, soprattutto in un paese così conservatore e granitico con l’Italia. Allora viva Arisa e viva le donne libere!