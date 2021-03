Viaggiatore nel tempo chiede aiuto, nel 2027 è l’ultimo uomo sulla Terra

Un viaggiatore nel tempo sta chiedendo aiuto. L’uomo si troverebbe nel 2027 completamente solo. Ecco cosa succede.

Il misterioso viaggiatore nel tempo sarebbe un uomo spagnolo, Javier. Il suo nome sta diventando molto conosciuto sui social perché tramite video TikTok starebbe cercando un modo per tornare indietro nel tempo.

Javier avrebbe annunciato un’estinzione di massa nel 2027 e lui sarebbe inspiegabilmente l’ultimo uomo sulla terra. Scopriamo di più sulla sua storia.

Viaggiatore nel tempo vuole tornare indietro: l’appello al mondo del web

L’uomo si trova a Valencia e in base al suo racconto si sarebbe svegliato in ospedale sei anni in avanti nel futuro. Al suo risveglio si sarebbe poi accorto di essere l’unico uomo rimasto vivo. Le sue clip in cui cammina per le strade deserte hanno fatto il giro del web.

Il suo primo post data il 13 febbraio. In quel video si riprende all’interno di vari supermercati e ristoranti deserti. Nonostante l’iniziale stupore, molti utenti hanno cominciato a storcere il naso davanti ai suoi video. La presenza di elettricità e della rete Internet hanno messo in crisi le tesi di Javier. Forse non è proprio l’unico uomo rimasto sulla Terra.

Nei giorni scorsi aveva anche raccontato di aver sentito dei rumori provenire da un bunker, ma non era riuscito a trovare segni di vita. In un video ancora più recente aveva espresso il desiderio di tornare nel 2021. “Ormai sono abituato a stare da solo, ma devo tornare nel 2021”, ha scritto in un post.

Alla sua richiesta di aiuto, molte persone gli hanno suggerito dei modi per provare a tornare indietro nel tempo. “Prova l’ascensore”, “Devi tornare in ospedale e dormire lì, così forse torni nel 2021″, “cammina all’indietro fino a dove sei apparso per la prima volta, magari ti riporta indietro”. Questi sono solo alcuni dei suggerimenti, chissà quale sarà la prossima mossa del misterioso viaggiatore.