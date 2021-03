L’uomo più ricco del mondo perde tutto in pochi minuti: non è possibile

La storia di Chris, l’uomo più ricco del mondo, ha lasciato tutti di stucco. Scopriamo come ha perso in pochi minuti il suo patrimonio.

La storia di Chris Reynolds ha davvero dell’incredibile. Egli è stato infatti, per una manciata di ore, l’uomo più ricco di tutto il pianeta. La sua gloria è però durata davvero poco, e in breve tempo l’uomo ha perso tutto il suo inestimabile patrimonio. Scopriamo insieme che cosa è successo a Chris e quale è stata la strabiliante vicenda che lo ha interessato durante l’estate di 8 anni fa.

È accaduto tutto durante il mese di Giugno 2013. Chris Reynolds ha aperto il suo conto di PayPal, facendo una scoperta letteralmente da capogiro. Sul suo conto infatti risultò accreditato un patrimonio di valore inestimabile, talmente alto da risultare addirittura difficile da realizzare. 92 milioni di miliardi di dollari, è questa la cifra che Chris si vide improvvisamente accreditata da PayPal. In quel momento, Reynolds divenne a tutti gli effetti l’uomo più ricco del mondo.

La gloria durò però per Chris soltanto una manciata di ore. Totalmente incredulo di fronte all’accaduto, l’uomo si affrettò ad eseguire un controllo sul sito di PayPal. In quel momento scoprì con non poco rammarico che tutto il suo patrimonio era sparito in pochi secondi. La vicenda fu infatti un clamoroso errore, per il quale PayPal si scusò sentitamente. In seguito Reynolds dichiarò al Philadelphia Daily News che con la cifra che gli venne accreditata sarebbe riuscito a ripagare il debito nazionale degli USA e ad acquistare anche i Phillies, la quadra di baseball di Philadelphia.

Chris Reynolds, l’uomo più ricco del pianeta: ha perso tutto in pochi secondi

