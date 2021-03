Uomini e Donne, Sophie Codegoni nella bufera dopo la rottura con Matteo

L’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni è stata travolta da numerose critiche dopo la rottura con Matteo.

Il percorso di Sophie Codegoni a Uomini e Donne è stato travagliato e accompagnato da giudizi contrastanti da parte dei fan storici del programma. La tronista, infatti, inizialmente è stata presa in antipatia per i suoi atteggiamenti e per la sua indecisione sui corteggiatori. L’opinione generale del pubblico è cambiata quando a corteggiarla è giunta Matteo Ranieri. Il giovane, infatti, ha subito conquistato la simpatia delle telespettatrici, non solo per il bell’aspetto fisico ma anche per via del suo modo gentile di proporsi alla tronista.

Quando Sophie ha insistito per approfondire la conoscenza di Matteo, di riflesso la sua popolarità è cresciuta. Il pubblico ha cominciato ad intravedere in lei un lato umano e si è appassionato a quella che sembrava a tutti una splendida storia d’amore. L’apice della notorietà e del consenso è stato raggiunto quando Sophie ha compiuto la scelta definitiva uscendo dal programma con Matteo.

Sophie Codegoni attaccata per aver rotto con Matteo

Come spesso capita, sia fuori che dentro Uomini e Donne, la vita relazionale spesso non coincide con le aspettative e le speranze che entrambi i fidanzati nutrono nella fase del corteggiamento. Durante il fidanzamento, infatti, iniziano ad uscire lati del carattere che inizialmente sono smussati e che possono portare ad inconciliabilità caratteriale. Non sappiamo cosa sia successo a Sophie e Matteo, ma di fatto i due hanno rotto dopo qualche mese di frequentazione.

L’ex tronista inizialmente non ha commentato le voci uscite sulla rottura, ma alla fine ha confermato che la sua storia con Matteo era finita. Se da una parte i fan l’hanno sostenuta, dall’altra gli hater hanno cominciato ad attaccarla, accusandola di non aver mai nutrito interesse per il giovane ma di averlo sfruttato per ottenere visibilità. Tale tesi è stata per gli hater suffragata dal fatto che nelle scorse ore Sophie è uscita con Gianluca De Matteis, altro ex protagonista di Uomini e Donne.

In realtà tra i due ci dovrebbe essere una semplice amicizia, visto che non hanno mai nascosto di aver legato durante il programma e non hanno mai smesso di sentirsi e frequentarsi. Anche la commentatrice Deianira Marzano ritiene che non ci sia nulla e riguardo il post identico pubblicato dai due (ieri mattina hanno pubblicato entrambi la canzone Buongiorno a te di Luciano Pavarotti), ha detto: “Una cosa organizzata dalle agenzie, per dare un po’ di popolarità a lei”.