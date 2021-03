Triduo Pasquale: cos’è e come si celebra questo tempo importante dell’anno liturgico della Chiesa Cattolica.

Il Triduo Pasquale è un importante momento dell’anno liturgico, in cui si svolgono le celebrazioni della Settimana Santa della Pasqua cattolica. Vediamo in dettaglio cosìè e come si celebra.

Triduo Pasquale: cos’è e come si celebra

Chiamato anche triduo santo o triduo sacro, il Triduo Pasquale celebra gli eventi del Mistero della Pasqua di Gesù Cristo. Come dice la parola “triduo” (dal latino triduum) si tratta di un periodo di tre giorni consecutivi.

Il Triduo Pasquale è un tempo liturgico, non è una solennità, perché questa qualifica è un grado del giorno liturgico. Come nelle solennità, però, il Triduo inizia con una celebrazione serale. Il giorno liturgico decorre da una mezzanotte all’altra. La celebrazione della domenica, però, inizia dai Vespri del giorno precedente.

La durata temporale del Triduo Pasquale è equivalente a tre giorni liturgici, ma non corrisponde esattamente a tre giorni civili, infatti dura quattro giorni civili: il Giovedì Santo (ma solo la sera), il Venerdì Santo o di Passione, il Sabato Santo e la Domenica di Pasqua.

Il Triduo Pasquale si colloca tra la Quaresima e il Tempo pasquale inizia il Giovedì Santo con i Vespri e termina con i Vespri della Domenica di Pasqua. La Quaresima termina prima che inizi il Triduo e il passaggio avviene nel giorno di Giovedì Santo. Il Triduo, invece, termina il giorno liturgico della Domenica di Pasqua, che è l’unico giorno liturgico che appartiene a due tempi liturgici: in parte del Ttriduo e per intero del Tempo Pasquale.

In questi giorni si celebrano: l’istituzione dell’eucaristia, del sacerdozio ministeriale e del comandamento dell’amore fraterno, e la passione, morte e la resurrezione di Cristo.

Le celebrazioni principali del Triduo Pasquale sono sono:

Giovedì Santo : la messa vespertina in Coena Domini (Cena del Signore), durante la quale si compie il rito della “lavanda dei piedi”, in ricordo dell’ultima cena di Gesù;

: la messa vespertina in Coena Domini (Cena del Signore), durante la quale si compie il rito della “lavanda dei piedi”, in ricordo dell’ultima cena di Gesù; Venerdì Santo : l’Azione liturgica durante la quale viene ricordata la Passione, con la crocifissione, la morte e la deposizione di Gesù e si adora la Croce. Nel pomeriggio si svolge la Celebrazione della Passione del Signore e la sera quella della Via Crucis,

: l’Azione liturgica durante la quale viene ricordata la Passione, con la crocifissione, la morte e la deposizione di Gesù e si adora la Croce. Nel pomeriggio si svolge la Celebrazione della Passione del Signore e la sera quella della Via Crucis, Sabato Santo : la Veglia Pasquale, dopo il tramonto;

: la Veglia Pasquale, dopo il tramonto; Domenica di Pasqua: la Messa e la celebrazione della Liturgia delle Ore.

Le celebrazioni dei tre giorni sono considerate un’unica grande liturgia, infatti la Messa della Cena del Signore non termina infatti con “la Messa è finita” ma in silenzio. l’azione liturgica del Venerdì Santo non inizia con il segno della croce e termina senza saluto, mentre la veglia del Sabato inizia in silenzio e finisce con un saluto e benedizione finale.